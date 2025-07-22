تباين مؤشرات البورصات الآسيوية في بداية أسبوع حافل بإعلانات الأرباح

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة في بداية أسبوع حافل بإعلانات الأرباح من كبرى الشركات الأمريكية.

وارتفع مؤشر البورصة اليابانية القياسي، ثم تراجع عند استئناف التداول بعد عطلة أمس الاثنين، وذلك في أعقاب خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت أول من أمس الأحد.

وأغلق مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني على نسبة 0.11% ليصل إلى 39774.92 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 25057.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3568.78 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4% ليصل إلى 3165.4 نقطة، وسط قلق المستثمرين بشأن الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي دون تغيير تقريباً عند 8666.3 نقطة.

وارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر «سيت» التايلاندي بأقل من 0.1%.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، أمس الاثنين، في بداية أسبوع حافل بإعلانات الأرباح من كبرى الشركات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% ليصل إلى 6305.60 نقاط، متجاوزاً بالكاد أعلى مستوى قياسي سابق له والذي سجله الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 44323.07 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 20974.17 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 71 سنتاً ليصل إلى 65.24 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 69 سنتاً ليصل إلى 68.52 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.62 يناً يابانياً من 147.38 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1691 دولار من 1.1696 دولار.