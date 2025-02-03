الأسواق المحلية تترقب نتائج 9 شركات وبنوك

تترقب أسواق المال المحلية استكمال الإعلان عن نتائج الشركات والبنوك المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن تقوم 9 شركات وبنوك بإعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 7 فبراير الجاري.

ومع انطلاق موسم النتائج، غلب الترقب على التعاملات في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» ارتفاعاً بـ0.23 %، فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي بعض عمليات جني الأرباح ليغلق على تراجع بنسبة 0.86 %.

في الوقت ذاته، يستعد المستثمرون في الأسواق المحلية لحصد ثمار النتائج القوية للشركات والبنوك بالتزامن مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن عام 2024، إذ تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة خلال الأسبوع الجاري.

القائمة وتتضمن قائمة الشركات والبنوك التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، «مجموعة تيكوم، وملتيبلاي، وبروج، وأبوظبي الوطنية للتأمين، وأبوظبي الأول، وأدنوك للغاز، والعربي المتحد، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك السلام - البحرين».

ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تساهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن هناك تفاؤلاً باستمرار الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة بعد نمو مؤشر أبوظبي في يناير الماضي بنسبة 1.8 %، ومؤشر دبي المالي بنسبة 0.4 %.

أسعار الفائدة

وقال دياب: «الأسواق الإماراتية لا زالت مرنة، وهذه التذبذبات خلال الأسبوع الماضي، تأتي في ظل انتظار المزيد من النتائج المالية وتحركات أسعار النفط والأجواء العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك المفروضة من قبل الولايات المتحدة».

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في عام 2025 مع بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2 %.

من جهته، قال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إنه على الرغم من أن المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفض بنسبة 0.86 % للأسبوع المنتهي في 31 يناير، ظل المؤشر العام للسوق قريباً من أعلى مستوى له منذ 2014.

وذكر أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.23 % للأسبوع المنتهي في 31 يناير، مدعوماً بارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 10.93 % بعد الأرباح الإيجابية التي صدرت الأسبوع الماضي، حيث كان القطاع المالي وقطاع الاتصالات الأفضل أداءً خلال الأسبوع.

أبرز أحداث الأسبوع

الاثنين

«ملتيبلاي» تناقش البيانات المالية لعام 2024

«بروج» تناقش البيانات المالية للعام الماضي

الثلاثاء

سوق دبي المالي يعقد اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية لعام 2024

«العربي المتحد» يناقش البيانات المالية للعام الماضي

«قيادة السيارات» تناقش سير العمل في الشركة

الأربعاء

«تيكوم» تناقش البيانات المالية لعام 2024

«أبوظبي الأول» يناقش البيانات المالية للعام الماضي

«أدنوك للغاز» تناقش البيانات المالية لعام 2024

«رأس الخيمة العقارية» تناقش مقترح توزيع أرباح للعام الماضي

الخميس

بنك السلام - البحرين يناقش البيانات المالية لعام 2024

بنك أم القيوين الوطني يناقش البيانات المالية للعام الماضي