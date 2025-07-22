«وول ستريت» ترتفع.. والأسواق الأوروبية تنتظر انفراجة تجارية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، خلال تداولات، أمس، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن تطورات الملف التجاري العالمي، إلى جانب ترقب نتائج كبرى شركات التكنولوجيا، خلال هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.15% أو 56 نقطة إلى 44398 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.3% إلى 6314 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.45% إلى 20992 نقطة.

وأعادت التصريحات الأمريكية الملف التجاري إلى الواجهة مجدداً، بعدما أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الأول من أغسطس هو موعد نهائي صارم لبدء تطبيق الرسوم الجمركية، رغم إشارته إلى إمكانية استمرار الحوار مع الدول بعد هذا التاريخ.

وتلقت الأسواق دعماً إضافياً من انطلاقة قوية لموسم الأرباح؛ إذ أظهرت بيانات «فاكت ست» أن أكثر من 85% من شركات «إس آند بي 500»، التي أعلنت نتائجها حتى الآن تجاوزت التوقعات.

ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع، حيث تستعد شركتا «ألفابت» و«تسلا» للإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء.

أسهم العملات المشفرة

ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة، بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب قانوناً جديداً ينظم عمل العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة.

وخلال التداولات صعد سهم «استراتيجي» بنسبة 2% إلى 431.65 دولاراً، كما زاد سهم «جيم ستوب» 0.25% إلى 23.35 دولاراً.

وارتفع سهم «كوين باس» بنسبة 1.75% إلى 426.96 دولاراً، وصعد سهم «سيركل إنترنت» بنسبة 1.8% إلى 227.81 دولاراً، وانتعش سهم «ريوت بلاتفورمز» بنسبة 2.15% إلى 14.17 دولاراً.

وصدّق ترامب نهاية الأسبوع الماضي على أول قانون ينظم سوق العملات المشفرة المستقرة في الولايات المتحدة، بعدما أقر مجلس النواب، الخميس، قانون «جينيس» بدعم من الحزبين، بعد شهر من إقراره في مجلس الشيوخ.

في السياق ذاته، قفز سهم «جيم سكوير هولدنجز» بنسبة 4.6% إلى 1.59 دولار، بعدما أعلنت الشركة، التي تتخذ من ديلاوير مقراً، عن خطط لبيع جزء من أسهمها لتمويل استثمارات في قطاع العملات المشفرة.

أوروبا

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأسبوع، الذي يشهد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، لبحث قرار أسعار الفائدة، في ظل صدور نتائج أعمال الشركات الفصلية، وانتظار انفراجة تجارية مع أمريكا.

وخلال الجلسة تراجع المؤشر «ستوكس الأوروبي» 0.30%، في حين انخفض «كاك الفرنسي» بنسبة 0.1%، ومؤشر «داكس الألماني» 0.35%، فيما تراجع «فوتسي البريطاني» 0.95%.

وتراجعت أسهم قطاع السيارات بنسبة 0.6% أمس، متأثرة بانخفاض سهم «ستيلانتس» بنحو 2.7%، بعدما أعلنت صانعة السيارات عن توقعها لتكبد خسارة صافية تقدر بـ2.3 مليار يورو (2.68 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام، ضمن التأثيرات الأولية للتعريفات الأمريكية، بينما قفز سهم شركة الطيران الاقتصادي «رايان إير» بنسبة 6.4%، بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها بعد خصم الضرائب في الربع الأول من السنة المالية 2026 إلى 820 مليون يورو (954 مليون دولار) من 360 مليون يورو قبل عام.

عطلة في اليابان

أغلقت الأسواق المالية اليابانية أبوابها، أمس، في عطلة وطنية، احتفالاً بيوم البحرية، الذي يوافق ثالث يوم اثنين من شهر يوليو كل عام.

ويخلد التاريخ الأصلي ذكرى جولة بحرية، قام بها الإمبراطور «ميجي» عام 1876، وكانت تلك المرة الأولى، التي يسافر فيها الإمبراطور على متن سفينة مدنية غير عسكرية.