بورصة لندن تدرس تطبيق نظام التداول على مدار 24 ساعة

تدرس مجموعة لندن ستوك إكستشنج إمكانية تطبيق نظام التداول على مدار 24 ساعة استجابة للطلب المتزايد من صغار المستثمرين، وفقاً لما ذكرته «فاينانشال تايمز» عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن الجهة المشغلة لبورصة لندن تجري مناقشات بشأن تمديد ساعات العمل، بما في ذلك التداول على مدار الساعة، وتدرس الجوانب العملية لهذه الخطوة والتكنولوجيا المطلوب توافرها، وآثارها التنظيمية.

وذلك ضمن مناقشات واسعة النطاق في بورصة لندن حول المنتجات والخدمات الجديدة المحتملة، وسط تزايد أعداد المستثمرين الأفراد، الذين يتداولون عبر جوالاتهم الذكية، وهو ما دفع كلاً من بورصة نيويورك وناسداك في الأشهر الأخيرة لدراسة تمديد ساعات التداول، إلى جانب أن طبيعة أسواق العملات المشفرة، التي تعمل على مدار الساعة تشهد أحجام تداول مزدهرة، وهو ما دفع البورصات أيضاً للنظر في تمديد ساعات التداول بها.