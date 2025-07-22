سوق دبي قرب 6050 نقطة بسيولة 764.3 مليون درهم

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.163 تريليونات درهم في ختام تداولات، الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 3.12 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.043 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي، و764.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 717.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.3 ألف صفقة.

سوق دبي

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مستوياته القوية قرب 6050 نقطة، بدعم قطاعي الصناعة والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 6045.04 نقطة، منخفضاً بـ0.80%.

وارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 4.84% عند 3.90 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وذلك بعد فوز الشركة بمناقصة تأسيس وإنشاء شركة طيران وطنية في السعودية، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ194.6 مليون درهم، وكان السهم قد ارتفع خلال الساعة الأولى من جلسة الاثنين، بنسبة 8.9% عند 4.05 دراهم، ليسجل أعلى سعر له منذ إدراجه في السوق.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 5.1% عند 0.289 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عامين، وصعدت أسهم أمانات القابضة 3.5%، ودبي للمرطبات 1.9%، وأملاك للتمويل 1.8%، وشعاع كابيتال 1.5%، في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 10%، وسكون تكافل 9.6%، وأجيليتي للمخازن 5.46%، وبي إتش إم كابيتال 4.55%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 60.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 6.020 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 246.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 226.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10234.65 نقطة، متراجعاً 0.26% خلال جلسة الاثنين.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207.2 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 145.2 مليون درهم، ثم «إي سفن» بسيولة 65.75 مليون درهم.

وقفزت في سوق أبوظبي 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي «أبوظبي الوطنية للتكافل، وإي سفن- أذونات، وإي سفن»، فيما انخفضت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.95%، ودار التأمين 9.9%، وأدنوك للغاز 2.4%، وبريسايت 2.3%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية ارتفع «تاسي» السعودي 0.15%، والكويتي 0.14%، والقطري 0.74%، وبورصة مسقط 1.47%، بينما انخفضت البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.17%.

السعودية

وتفصيلاً ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.15% ليغلق عند 10981 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليارات ريال. وصعدت أسهم الجزيرة، وجبل عمر، والآمار، وأسمنت المدينة، وأماك، ومياهنا، وسينومي ريتيل، بنسب تراوحت بين 1 و5%، في حين ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 96.00 ريالاً بنسبة 2%، و36.66 ريالاً بنسبة 1% على التوالي، عقب إعلان البنكين نتائجهما المالية للربع الثاني 2025.

وفي المقابل تراجعت أسهم أكوا باور، وموبايلي، والتصنيع، وكيان السعودية، وطيران ناس، بنسب تراوحت بين 2 و3%، فيما تراجع سهما العبيكان للزجاج وعزم السعودية عند 37.00 ريالاً بنسبة 3%، و28.60 ريالاً بنسبة 5% على التوالي، في أول جلسة لهما بالسوق الرئيسي بعد انتقالهما من نمو.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، فيما تراجع مؤشرا «إيجي إكس 70» و«إيجي إكس 100»، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.18% إلى 2886 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9 ملايين دينار، مقارنة مع 5.9 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وصعد سهم الكهرباء الأردنية 1.54% إلى 2.63 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 0.97% إلى 19.69 ديناراً، فيما استقر سهم الاتصالات الأردنية عند 2.93 دينار، في حين انخفض سهم البوتاس العربية 1.04% إلى 33.34 ديناراً.