سوق دبي يصعد 0.42 % منذ بداية 2025 وأبوظبي 1.77 %

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر يناير، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي بـ0.42% مغلقاً عند 5180.37 نقطة، بينما زاد مؤشر سوق أبوظبي بـ1.77% ليقفل عند 9586.12 نقطة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة منذ بداية العام الجاري ناهزت 37.6 مليار درهم، موزعة بواقع 23.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و13.96 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 11.4 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 729.95 ألف صفقة.

ماراثون الأسهم

ومنذ بداية العام، تصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 53.7%، وارتفعت أسهم أرامكس 28.64%، والإمارات الإسلامي 14.85%، وشعاع كابيتال 14.1%، والاستشارات المالية الدولية 11.56%، والإمارات ريم للاستثمار 10.9%، وبنك المشرق 9.9%.

وزاد تكافل الإمارات 9.02%، ودبي الإسلامي 8.6%، ودبي التجاري 7.24%، وتعليم القابضة 7.09%، وأمان 6.06%، وسلامة 6%، واكتتاب القابضة 5.6%، ودو 5.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في شهر يناير بنحو 4.24 مليارات درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 1.42 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ1.15 مليار درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 32.8 مليون درهم في شهر يناير، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 6.75 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 6.72 مليارات درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.77% إلى مستوى 9586.12 نقطة في شهر يناير، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 3.75 مليارات درهم في شهر يناير، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 1.58 مليار درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 1.38 مليار درهم.

وخلال شهر يناير، ارتفع في سوق أبوظبي أسهم فودكو الوطنية 75.9%، وأسمنت الفجيرة 33.3%، وهيلي القابضة 25.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 18.55%.

وجلفار 18.5%، وأريد 15.5%، وأبوظبي التجاري 15%. وزاد إشراق للاستثمار 13.14%، وأبوظبي الإسلامي 12.9%، وبريسايت 11.1%، وبنك الفجيرة الوطني 11.1%، وآيبيكس للاستثمار 10.9%.

أداء يومي

ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات في آخر جلسات شهر يناير، حيث أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.49% إلى 5180.37 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.03% إلى 9586.12 نقطة.