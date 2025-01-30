صعود وول ستريت بعد جلسة متقلبة وذروة غير مسبوقة لأسهم أوروبا وارتفاع اليابانية



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد جلسة متقلبة الخميس مع استيعاب وول ستريت النتائج الفصلية الأخيرة من مجموعة من شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة. وجاء المستثمرون من جلسة خاسرة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة.

وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.59 % إلى 44977.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.5% إلى6068.82 نقطة، ومؤشر ناسداك 0.1 % إلى 19655.59 نقطة. وأضافت أسهم ميتا بلاتفورمز وتسلا 2 % و 4 % على التوالي، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 6 % بعد أن أعلنت الشركات عن أرباحها.

وبالنسبة لأسهم أوروبا، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق بقيادة أسهم قطاع العقارات وبفضل توقعات بتسريع وتيرة التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي، وذلك وسط نتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 % كما كان متوقعاً، وأشار إلى احتمال خفضها مجدداً، إذ طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي على القلق إزاء استمرار التضخم. وجاء القرار في أعقاب بيانات أظهرت ركود اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الماضي. ويتوقع المتداولون حالياً خفض أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.9 % ليحقق مكاسب في 10 جلسات من آخر 12 جلسة. كما صعد مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا 0.4 % إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وتقدم مؤشر قطاع العقارات الذي يتأثر بأسعار الفائدة 1.9 % مع انخفاض العائدات على السندات الألمانية.

ووصل العائد على السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ الثامن من يناير. وصعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي محققاً مكاسب بلغت 1.1 % مع استمرار القطاع في التعافي من موجة بيع في وقت سابق من الأسبوع بسبب ظهور نموذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة أصدرته شركة ديب سيك الصينية.

وانخفض سهم دويتشه بنك نحو 3.2 % بعد أن سجل انخفاضاً أكبر من المتوقع في أرباح العام الماضي بأكمله والربع الأخير منه. وارتفع المؤشر الإسباني واحداً بالمئة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وقفز سهم نوكيا 6.7 % بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية معدلة ومبيعات أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. ستوكس 600 0.9 % داكس 0.4 %



من جانبه، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.25 % بدفعة من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الرقائق بعد أن رفعت أدفانتست من توقعاتها لأرباح العام بأكمله.