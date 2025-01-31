سوق دبي بأعلى وتيرة ارتفاع يومي في 3 أسابيع

عاود سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات، أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.50% أو ما يعادل 25.6 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومي في 3 أسابيع، مسجلاً 5154.97 نقطة، ليربح السوق نحو 2.9 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 898.3 مليار درهم في نهاية جلسة، أول أمس، إلى 895.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.2%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق بنحو 373.6 مليون درهم، تعادل 53.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 695.01 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» عند 13.5 درهماً مرتفعاً 2.27%، وأقفل «إعمار للتطوير» عند 13.15 درهماً مرتفعاً 1.54%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «دبي التجاري» 4.15%، و«مصرف السلام السودان» 3.4%، و«الإمارات للاستثمار» 3.13%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.98%.

وارتفع سهم «دريك آند سكل» بنسبة 0.9%. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 58.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 400.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 342.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16% إلى مستوى 9583.60 نقطة، ليربح السوق ما يناهز مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 136.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 126.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 58.65 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم «عمان والإمارات للاستثمار» 14.9%، و«حياة للتأمين» 9.7%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.98%، و«البنك العربي المتحد» 5.8%.

وواصل سهم بنك «أبوظبي التجاري» الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 3.7% عند 11.88 درهماً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2005، وارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.5% عند 2.12 درهم،، بينما انخفض سهم «فينكس» بنسبة 0.8% عند 1.22 درهم.

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 3.9 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.879 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.883 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.985 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و898.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 927.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و695 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 360.25 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.13%، والكويت 0.24%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.31%، واستقر مؤشر مسقط عند 0.00%.

السعودية ومصر

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند 12415 نقطة. وفي البورصة المصرية ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.44%، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38%.