الشركات الأمريكية تعيد شراء أسهم بقيمة تريليون دولار في 2025

توقّع سكوت روبنر، رئيس استراتيجيات الأسهم والمشتقات لدى «سيتاديل سيكيوريتيز»، أن تصل قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل الشركات الأمريكية إلى نحو تريليون دولار خلال عام 2025.

وقال روبنر في مذكرة اطلعت عليها «رويترز»: شهر يوليو يعد استثنائياً للأسهم الأمريكية، فهو أفضل أشهر العام أداءً بالنسبة لمؤشر «إس آند بي 500» منذ عام 1928، على عكس سبتمبر الذي يعد الأسوأ أداءً. ورصدت «سيتاديل سيكيوريتيز» استمرار عمليات الشراء من المستثمرين الأفراد لليوم الرابع عشر على التوالي، في أطول سلسلة شراء منذ ديسمبر 2024، ما يعكس حالة من الإقبال على الشراء في كل تراجع سعري.

وتابع روبنر: أعتقد أن الأسهم لا تزال لديها مساحة للصعود بدعم من العوامل الموسمية الإيجابية وتدفقات السيولة القوية، فضلاً عن استمرار الزخم من الأفراد وعودة الشركات إلى الشراء.