9.6 مليارات ضخها الأجانب والمؤسسات بأسهم دبي منذ بداية يوليو

عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في أسهم سوق دبي المالي، منذ مطلع يوليو الحالي، في ظل جاذبية الشركات الكبرى المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى إعلان النتائج القوية للبنوك والشركات عن النصف الأول 2025.

وشهدت أسهم دبي نشاطاً في مشتريات الأجانب (غير العرب) والمؤسسات، بإجمالي مشتريات 9.6 مليارات درهم، وذلك في عمليات تستبق إقرار الجمعيات العمومية إعلان الأرباح النصفية.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.8 %، إلى 6093.76 نقطة، منذ بداية يوليو الجاري وحتى جلسة الجمعة الماضي، وواصل مكاسبه للأسبوع الرابع، رابحاً ما يفوق 41 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 4.08 % في 5 جلسات، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

ووفق رصد لـ «البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، سجل صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم 2.04 مليار درهم، وذلك منذ بداية يوليو الجاري حتى جلسة الجمعة الماضي.

وحقق المستثمرون الأجانب «غير العرب» صافي شراء في سوق دبي بقيمة 1.46 مليار درهم منذ مطلع يوليو الجاري، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم، بقيمة 4.26 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.8 مليار درهم.

ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي خلال العام الحالي، في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم.

وسجل الاستثمار المؤسسي في سوق دبي، صافي شراء بقيمة ناهزت 579.3 مليون درهم منذ مطلع الشهر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 5.3 مليارات درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 4.75 مليارات درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بأسهم دبي، الثقة في السوق وآفاق نموه المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للإمارة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي يواصل فيه السوق جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد.