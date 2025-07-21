نتائج القطاع المالي تتصدر اهتمام المستثمرين في أسبوع مزدحم

تستكمل أسواق الأسهم المحلية الإعلان عن نتائج البنوك والشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن فترة الـ6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يقوم 7 بنوك بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 25 يوليو 2025.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيس البيانات المالية لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وتتضمن قائمة أبرز البنوك التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، «مصرف عجمان، ودبي التجاري، والإمارات الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وأبوظبي الأول، وأبوظبي الإسلامي»، إضافة إلى إعلان نتائج شركات «اكتتاب القابضة، وبالمز الرياضية، وإن إم دي سي إنيرجي، وسواعد القابضة».

ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تسهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

أسبوع حافل

قال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق فوق مستوى 6000 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.08% للأسبوع المنتهي في 18 يوليو، ليغلق عند 6.093 نقطة، وتمثل هذه المكاسب رابع ارتفاع أسبوعي متتالٍ للمؤشر، ما يشير إلى زخم صعودي قوي في أسواق الإمارات، مدعوماً أيضاً بقوة في أسواق الأسهم العالمية.

وذكر أن هذه المكاسب مدفوعة بالأداء القوي لعدة أسهم، من أبرزها بنك المشرق بارتفاع بنسبة 10.42%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 10.29%، وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.15%، لافتاً إلى أن كلاً من القطاع المالي وقطاع العقارات سجل أداءً متفوقاً هذا الأسبوع، بمكاسب بلغت 6.94% و4.51% على التوالي، متوقعاً صدور نتائج قوية لعدد من البنوك الكبرى في أسبوع حافل بالنتائج، كما ستعلن عدد من الشركات عن نتائجها المالية.

سوق أبوظبي

وأضاف ميهتا: إن المؤشر العام لسوق أبوظبي سجل أيضاً مكاسب في أربع من أصل خمس جلسات تداول خلال الأسبوع، ليرتفع إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعاً عند 10.248.14 نقطة، ليرتفع مؤشره بنسبة تقارب 2% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعاً بارتفاع قوي في أسهم القطاع المالي عقب الإعلان عن نتائج أرباح نصفية قوية.

وتابع: «ساهم أيضاً تحسّن شهية المخاطر على المستوى العالمي في دعم الأسهم في سوق أبوظبي، وخاصةً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول احتمالية عقد اتفاقيات تجارية وشيكة مع الهند والاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات كان الأفضل أداءً في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب بنسبة 4.64%، تلاه قطاعا العقارات والرعاية الصحية بنسبة 2.98% و2.61% على التوالي، ثم القطاع المالي بنسبة 2.18%، متوقعاً أن يساهم قطاع العقارات بشكل فاعل في نتائج الربع الثاني، وسط نمو قوي يشهده سوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال عام 2025.

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين

«مجموعة مير» توافق على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المكافآت والموارد البشرية.

«بالمز الرياضية» توافق على البيانات المالية للربع الثاني لـ2025.

بنك رأس الخيمة الوطني يعقد اجتماع لجنة التدقيق لمناقشة البيانات المالية.

الثلاثاء :

مصرف عجمان يناقش البيانات المالية للربع الثاني لـ2025.

«شعاع كابيتال» تناقش قرارات تتعلق بأعمال الشركة.

«أبوظبي الأول» يوافق على البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

«إن إم دي سي إنيرجي» تناقش مسودة البيانات المالية للربع الثاني لـ2025.

«العربي المتحد»: نهاية فترة تداول حقوق الأولوية.

الأربعاء :

«دبي التجاري» يوافق على البيانات المالية للربع الثاني لـ2025.

«الإمارات الإسلامي» يوافق على البيانات المالية لفترة الـ6 أشهر.

«الإمارات دبي الوطني» يوافق على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

«سواعد القابضة» تناقش البيانات المالية لفترة الـ6 أشهر.

«ملتيبلاي» تناقش الأمور العامة المتعلقة بأعمال الشركة.

بنك الشارقة يناقش أموراً عادية.

«أبوظبي الإسلامي» يناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

الخميس :

«الإمارات دبي الوطني» يعقد اجتماع المحللين لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني لـ2025.

«آيبيكس للاستثمار» تنظر في النتائج المالية للربع الثاني لـ2025.

الجمعة :

نهاية اكتتاب «المال كابيتال ريت» في الوحدات الجديدة.