«وول ستريت» تستقر قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات «وول ستريت» بعد أن محت خسائر تكبدتها شركتا التكنولوجيا العملاقتان «أبل» و«إنفيديا» مكاسب حققتها السوق، وذلك وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة والمقرر إعلانه في وقت لاحق.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 30.8 نقطة أو 0.07% عند الفتح إلى 44819.55 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بواقع 10 نقاط أو 0.16% إلى 6057.7 نقطة، كما هبط مؤشر «ناسداك» المجمع 37.9 نقطة أو 0.19% إلى 19695.68 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي وقادت شركة «إيه.إس.إم.إل» لصناعة معدات الرقائق قطاع التكنولوجيا للارتفاع بعد الإعلان عن نتائج فصلية قوية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5% وتجاوز المستوى القياسي الذي حققه عند إغلاق الثلاثاء. وقفز سهم «إيه.إس.إم.إل» 10.6% بعد أن أعلنت الشركة الهولندية عن طلبيات أفضل من المتوقع في الربع الرابع بلغت قيمتها 7.088 مليارات يورو.

كما كسبت أسهم نظيراتها مثل «إيه.إس.إم إنترناشونال» و«بي.إي» لأشباه الموصلات و«إنفينيون» ما بين 2.7 و7.5%. وحقق قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب بارتفاعه 4.5%. وحد من مكاسب «ستوكس 600» هبوط سهم «إل.في.إم.إتش» 5% بعد تسجيل مجموعة السلع الفاخرة نمواً في المبيعات أقل من توقعات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من النتائج القوية حققتها الشركات المنافسة.

وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكي» الياباني سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام مقتفياً أثر «وول ستريت» والتي تعافت من موجة بيع أثارتها شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بإطلاق نموذج للذكاء الاصطناعي. ويتجه التركيز الآن لأرباح شركات أمريكية كبرى وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وارتفع نيكي 1% إلى 39414.78 نقطة عند الإغلاق.