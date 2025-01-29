ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية بدعم شركات التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي الأربعاء وقادت شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق قطاع التكنولوجيا للارتفاع بعد الإعلان عن نتائج فصلية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش وتجاوز المستوى القياسي الذي حققه عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

وقفز سهم إيه.إس.إم.إل 10.6 % بعد أن أعلنت الشركة الهولندية عن طلبيات أفضل من المتوقع في الربع الرابع بلغت قيمتها 7.088 مليارات يورو (7.39 مليارات دولار).

كما كسبت أسهم نظيراتها مثل إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات وإنفينيون ما بين 2.7 و7.5 بالمئة.

وحقق قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب بارتفاعه 4.5 %.

وحد من مكاسب ستوكس 600 هبوط سهم إل.في.إم.إتش 5 % بعد تسجيل مجموعة السلع الفاخرة نمواً في المبيعات أقل من توقعات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من النتائج القوية حققتها الشركات المنافسة.

وهبط سهما كيرينج وكريستيان ديور أيضاً 6 % و5 % على الترتيب وخسر مؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.4 %.

ويترقب المستثمرون اليوم الأربعاء قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 %.