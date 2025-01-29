الأسهم الأمريكية تترقب نتائج شركات التكنولوجيا واجتماع «الاحتياطي»

استقرت الأسهم الأمريكية، أمس، بعد موجة بيع غذتها المخاوف في شأن نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 31 نقطة إلى 44743 نقطة في التداولات، في حين استقر كل من مؤشري «إس آند بي 500» عند 6010 نقاط، و«ناسداك» المركب عند 19335 نقطة.

وبلغت المخاوف في شأن نموذج «ديب سيك» الصيني ذروتها، الإثنين، إذ خسر مؤشر «ناسداك» المركب 3% من قيمته، مع تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 1.45%، في حين كان «داو جونز» الرابح الوحيد. وتلقت المؤشرات دعماً نسبياً من أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.3% إلى 119.96 دولاراً، وسهم «ميتا» بنسبة 1.8% إلى 671.64 دولاراً.

ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال شركات «ميتا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» و«آبل» في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك الفيدرالي الذي ينتهي غداً، ومن المتوقع على نطاق واسع تثبيتها، فيما يحظى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك «جيروم باول»، عقب الاجتماع مباشرة، باهتمام كبير للحصول على إجابات عن مستقبل السياسة النقدية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من مكاسب أسهم شركات المرافق والإعلام ومع تراجع ضغوط البيع بعد يوم من هبوط حاد للسوق العالمية بسبب نموذج للذكاء الاصطناعي أطلقته شركة ديب سيك الصينية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة في التداولات. وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 0.3 في المئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. وربح سهم ألتن للاستشارات الهندسية والتكنولوجية 7.8 في المئة بعد إعلان الشركة نتائجها السنوية.

وكانت شركات الإعلام من بين أكبر القطاعات الرابحة وارتفعت أسهمها 0.8 في المئة، كما زادت أسهم شركات المرافق 0.7 في المئة. وارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي 3.4 في المئة بعدما أعلنت عن إيرادات مبدئية في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وهوى سهم الشركة، التي توفر معدات كهربائية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 20% الإثنين بعدما تأثرت بشدة من عمليات بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما هبط سهم مجموعة نتكومباني للاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات 16% بعدما أعلنت الشركة إيرادات في الربع الأخير دون توقعات السوق.

انخفض مؤشر نيكاي بما يزيد على 1% الثلاثاء مع اقتفاء أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق أثر المؤشر ناسداك الأمريكي الذي انخفض الليلة الماضية، ولكن مكاسب أسهم البنوك ساعدت المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على تقليص خسائره المبكرة.