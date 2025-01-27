الأسواق تترقب أسبوع النتائج.. و6 بنوك في المقدمة

تترقب الأوساط المالية في الإمارات استكمال الإعلان عن نتائج البنوك والشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن تعلن 6 بنوك عن نتائجها المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 31 يناير 2025.

وتنطلق اجتماعات مجالس الإدارة لهذه البنوك، على مدار 3 أيام تبدأ اليوم، وستناقش فيها بشكل رئيسي البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب إعلان نتائج شركات أخرى مثل قطاع التأمين.

وتتضمن قائمة البنوك التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع «الإمارات دبي الوطني»، و«مصرف الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«بنك الفجيرة الوطني» وعدداً من الشركات.

ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تساهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

ويتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً في التداولات، تزامناً مع استمرار الإعلان عن النتائج، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفرص المتاحة، بناءً على الأداء المالي للشركات.

أساسيات قوية

وأفاد رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، أن الأسواق الإماراتية حافظت على الأداء الإيجابي الذي رأيناه منذ بداية العام، واستطاعت أن تغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث كانت نسبة النمو لمؤشر أبوظبي 0.68% ومؤشر سوق دبي عند 0.27%، بينما الأداء السنوي بلغ 1.5% و1.3%، على التوالي.

وقال: «واصلت أسهم سوق دبي التماسك والمحافظة على مكاسبها المسجلة في العام الماضي، وبشكل عام، أساسيات الأسواق الإماراتية قوية، والاقتصاد الإماراتي جيد، والقوانين والتشريعات لجذب التدفقات وتشجيع الابتكار والتطور ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى التوقعات بنتائج جيدة للشركات المدرجة عن السنة المالية 2024، والمزيد من الاكتتابات العامة الأولية في العام 2025».

وأضاف: «في الوقت نفسه، تقدم الأجواء الإيجابية في الأسواق الأمريكية دعماً للأسواق مع بعض الحذر حيال أي تطورات حول سياسات الرئيس ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية وسوق النفط».

أسبوع حافل

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: إن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.27% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات العقارات.

وأضاف: «كان قطاع العقارات هو الأفضل أداءً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.36%، يليه قطاع الخدمات المالية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، اللذان ارتفعا بنسبة 1.08% و1.07% على التوالي»، متوقعاً أن يكون الأسبوع الحالي حافلاً بإصدارات الأرباح، وخصوصاً في القطاع المصرفي.

وذكر أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعد بنسبة 0.68% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل حركته الإيجابية الثالثة منذ بداية هذا العام، مشيراً إلى أن قطاعي التكنولوجيا والاتصالات كانا الأفضل أداءً الأسبوع الماضي، حيث ارتفعا بنسبة 5.15% و4.27% على التوالي.

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين

«تعاونية الاتحاد» تناقش بعض الأعمال الاعتيادية.

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تتابع سير أعمال الشركة الاعتيادية.

«أبوظبي التجاري» يناقش النتائج المالية لعام 2024.

«مجموعة اي إس جي» تناقش البيانات المالية عن عام 2024.

الثلاثاء

«وطنية» تعقد عمومية عادية للموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد.

«الإمارات دبي الوطني» يناقش البيانات المالية لعام 2024.

«الإمارات الإسلامي» يناقش البيانات المالية لعام 2024.

«سكون للتأمين» تناقش البيانات المالية لعام 2024.

«سكون تكافل» تناقش البيانات المالية لعام 2024.

«أبوظبي الإسلامي» يناقش النتائج المالية لعام 2024.

«الصير مارين» تنظر في البيانات المالية لعام 2024.

الأربعاء

«الإمارات دبي الوطني» يعقد مؤتمر المحللين لمناقشة البيانات المالية لعام 2024.

«دبي التجاري» يناقش البيانات المالية لعام 2024.

«إم بي إم أي» تناقش شؤون الأعمال العامة للشركة.

«فيدلتي المتحدة» تناقش خطة عمل الشركة لعام 2025.

«إيزي ليس» تناقش البيانات المالية للعام 2024.

بنك الفجيرة الوطني يناقش البيانات المالية لعام 2024.

«آيبيكس للاستثمار» تنظر في البيانات المالية لعام 2024.

الخميس

«اللاينس للتأمين» توافق على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

«غذاء القابضة» توافق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.