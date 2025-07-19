78 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 78 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 4.191 تريليونات درهم، منها 3.136 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.055 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 4.113 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 12.2 مليار درهم، موزعة بواقع 7.74 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.43 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 4.46 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 228.25 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 41 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.08% في 5 جلسات، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.014 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.055 تريليون أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 47.06%، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 24%، والإثمار القابضة 13.16%، وبنك المشرق 10.4%، والإمارات دبي الوطني 10.3%، ودبي الوطنية للتأمين 8.15%، والعربية للطيران 7.2%، ودبي التجاري 6.9%.

في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 8.04%، وسكون تكافل 5.74%، والصناعات الوطنية القابضة 4%، ومصرف السلام السودان 3.01%، وجي إف إتش المالية 2.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 1.14 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 406.8 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة 400.65 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 656.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.05 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.96% إلى 10261.69 نقطة، رابحاً نحو 47 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «مدن القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 737.7 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 690.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 619.5 مليون درهم،

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن 17.2%، وبنك الشارقة 16.8%، وإي سفن - أذونات 15.1%، ومدن القابضة 8.4%، وأبوظبي التجاري 8.3%، في حين انخفضت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 8.15%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8%، وبالمز الرياضية 6%، وإي أس جي 6%، وأجيليتي جلوبال 4.7%.

وتباينت مؤشرات أسهم الإمارات بجلسة، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر سوق دبي 0.15% إلى 6093.76 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.18% إلى 10261.69 نقطة.