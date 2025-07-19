سوق دبي يقود ارتفاع البورصات العربية في أسبوع

دبي- محمد عباس، القاهرة - وفاء عيد، أسامة عزام

تصدّر مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع المنقضي، وشهد أغلب الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وتراوحت أحجام وقيم التداول بين النشاط الملحوظ في أغلب البورصات، والتراجع النسبي في أخرى، ما يشير إلى السيولة العالية وثقة المستثمرين.

سوق دبي

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 41 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.08% في 5 جلسات، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.014 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.055 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 47.06%، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 24%، والإثمار القابضة 13.16%، وبنك المشرق 10.4%، والإمارات دبي الوطني 10.3%، ودبي الوطنية للتأمين 8.15%، والعربية للطيران 7.2%، ودبي التجاري 6.9%.

في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 8.04%، وسكون تكافل 5.74%، والصناعات الوطنية القابضة 4%، ومصرف السلام السودان 3.01%، وجي إف إتش المالية 2.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 1.14 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 406.8 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة 400.65 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.96% إلى مستوى 10261.69 نقطة، رابحاً نحو 47 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «مدن القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 737.7 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 690.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 619.5 مليون درهم،

وارتفعت أسهم إي سفن 17.2%، وبنك الشارقة 16.8%، وإي سفن - أذونات 15.1%، ومدن القابضة 8.4%، وأبوظبي التجاري 8.3%، في حين انخفضت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 8.15%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8%، وبالمز الرياضية 6%، وإي أس جي 6%، وأجيليتي جلوبال 4.7%.

السعودية

وأنهت السوق المالية السعودية تداولاتها الأسبوعية، أول من أمس، على تراجع ملحوظ، حيث فقد المؤشر العام نحو 270 نقطة في أسبوع، ليغلق عند مستوى 11,006.98 نقاط، مقارنة بـ11,279.13 نقطة مع بداية الأسبوع. وبلغت نسبة التراجع 2.39%، وسط تقلبات واضحة في أداء السوق خلال أيام التداول.

وسجّل المؤشر العام أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند 11,310.16 نقاط، بينما هبط إلى أدنى مستوياته في الفترة ذاتها عند 10,977.62 نقطة.

وسجلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 21.3 مليار ريال، موزعة على أكثر من 2.3 مليون صفقة. أما القيمة السوقية الإجمالية للسوق فقد بلغت نحو 9.04 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع.

وتصدرت أسهم ولاء قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 7.98%، تلتها أسهم مجموعة تداول بانخفاض 7.9%، وأسهم شمس بنسبة 7.45%، وأسمنت المدينة بنحو 7.33%، وساسكو بنسبة 7%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم سهل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 20.69%، ثم أسهم الاستثمار ريت بارتفاع 11.04% وليفا 7.65%، والمتقدمة بنحو 7.56%، وسيكو السعودية ريت 5.92%.

الكويت

وفي البورصة الكويتية، سجلت المؤشرات أداءً متبايناً، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.45% مغلقاً عند مستوى 9309.26 نقاط، كما تراجع مؤشر السوق العام إلى 8598.42 نقطة، بانخفاض 0.08%.

في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.89% إلى 7452.03 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.76% إلى 7452.38 نقطة. وسجلت القيمة السوقية 51.38 مليار دينار، مقارنة مع 50.43 مليار دينار الأسبوع قبل الماضي، وبانخفاض هامشي 0.09%.

وبلغت أحجام التداول 4.45 مليارات سهم، وبلغت قيمة التداول 637.41 مليون دينار، عبر 183.72 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم فنادق قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 20.25%، وأسهم امتيازات بنحو 18.35%، وبترولية 18.12%، ومراكز 16.44%، وأولى وقود 11.11%، بينما تصدرت أسهم تحصيلات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 327.28%، ثم أسهم الأولى بارتفاع 91.75%، ووثاق 90.05%، ووربة كابيتال 51.60%، واكتتاب 49.68%.

قطر

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.81% أو نحو 88.01 نقطة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10915.2 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 647.65 مليار ريال، وبلغت قيم التداولات 2.24 مليار ريال، وكمية التداولات 769.63 مليون سهم عبر تنفيذ 115.63 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مجمع شركة المناعي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع في بورصة قطر بنمو 14.95%، تلتها أسهم المجموعة للرعاية الطبية 6.42%، ومجموعة إزدان القابضة 6.15%.

واستثمار القابضة 3%، وبروة العقارية 2.93%، في حين جاءت أسهم بنك الدوحة في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 4.2%، ثم البنك الأهلي بنحو 2%، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام 1.88%، وقطر الوطنية لصناعة الأسمنت بنسبة تراجع 1.7%، وبنك دخان بانخفاض 1%.

مسقط

وصعد مؤشر مسقط 30 بنسبة 1.13%، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 4654.34 نقطة، ليربح بذلك 51.8 نقطة.وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط 28.643 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 0.73%، مقارنة مع 28.437 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول الأسبوعي تراجعاً بنسبة 21.66% مسجلاً 511.81 مليون ورقة مالية، كذلك انخفضت قيم التداولات 26.22%، إلى 82.37 مليون ريال.

وجاءت أسهم نفط عمان في مقدمة الأكثر ارتفاعاً من حيث تغير سعر السهم بنسبة 17.2 %، تلتها أسهم العنقاء للطاقة 7.4%، وظفار للتأمين 7.3%، وشل العمانية 7.02%، وصلالة 6.12%، على الجانب الآخر، تصدرت أسهم المطاحن العمانية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي 7.5%، تلتها صناعة مواد البناء 7.35%، وفولتامب للطاقة 6.7%، وأسياد 6.15%، ومسقط للغازات 5.36%.

البحرين

وسجلت بورصة البحرين أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، فقد انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 1945.46 نقطة، بينما تكبّد مؤشر البحرين الإسلامي خسارة أكبر بنسبة بلغت 1.19%، منهياً التعاملات عند 850.71 نقطة.

وغلب التراجع على أداء الشركات المدرجة، حيث بلغ عدد الشركات الخاسرة 11 شركة، مقابل 7 شركات فقط حققت مكاسب خلال الأسبوع. تم تداول أكثر من 21.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 5.5 ملايين دينار بحريني.

وتصدرت أسهم شركة عقارات السيف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.27%، تلتها أسهم شركة الإثمار القابضة بارتفاع 3.33%، وأسهم زين البحرين بنمو 2.56%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم خليجي بنك قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 9%، ثم أسهم شركة البحرين للسينما بانخفاض 5%، وأسهم بنك البحرين الإسلامي بتراجع 4.88%

بورصة مصر

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 1.49% منهياً التعاملات عند النقطة 33821.03، بينما تراجع مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان، بنسبة 0.03% مغلقاً عند مستوى 10127.66 نقطة.

وسجل مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان صعوداً بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13731.39 نقطة. وأضاف رأس المال السوقي نحو 27.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع 1.2%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 315.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.912 مليار ورقة منفذة على 547 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 326.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.115 مليارات ورقة منفذة على 431 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.