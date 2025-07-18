تأرجح أسهم أوروبا وأمريكا.. وترامب يوبخ الاحتياطي الفيدرالي مجدداً

تأرجحت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية ونتائج أعمال الشركات وتجاهلت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفتحت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع وصعد داو جونز الصناعي 54.46 نقطة أو 0.13 % إلى 44542.97 نقطة قبل أن يتحول إلى الهبوط في وقت لاحق من الجلسة متراجعاً 0.41 % إلى 44288.3.

وتحول مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للتراجع 0.08 % أو 5.8 نقاط بعدما صعد بمقدار 14.75 نقطة أو 0.23 % إلى 6312.11 نقطة في بداية التداولات، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.08 % إلى 20870.2 نقطة.

ووبخ الرئيس ترامب، الجمعة، مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكرر انتقاداته لرئيس المجلس جيروم باول، ودعا مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال «لم يفعل مجلس الاحتياطي شيئاً لمنع هذا «الأحمق» من إلحاق الضرر بهذا العدد الكبير من الناس.. يتحمل المجلس المسؤولية بالتساوي في عدة جوانب!».

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتباينت الأسهم الأوروبية، في جلسة متقلبة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات على تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات.

وارتفع وتحول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى التراجع ونزل 0.01 % نقطة في ختام التعاملات إلى 547.00 نقطة كما تحول مؤشر داكس الألماني للتراجع وهبط 0.33 % إلى 24289.51 نقطة فيما صعد كاك 40 الفرنسي 0.01 %، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني. 0.22 %.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 % ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للمبيعات.

وقفز سهم فيستاس 8.8% بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم الشركة الدنماركية لصناعة توربينات الرياح. وانخفض سهم شركة جي.إس.كيه بأكثر من 6% بعد أن أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «إف.دي.إيه» بعدم الموافقة على عقار بلينريب لعلاج سرطان الدم.

وهوى سهم شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية 14.6% بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا. وقالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة كلفينيتور للأجهزة المنزلية من إلكترولوكس.

وانخفض المؤشر نيكاي عند الإغلاق من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي تجرى مطلع الأسبوع. وتراجع نيكاي 0.21% إلى 39819.11 نقطة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ أول يوليو عند 40087.59 نقطة مدعوماً بأداء وول ستريت القوي في الليلة السابقة.

وتراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.44% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر. وكان سهم ديسكو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر عندما هوى 8.79%، لأن توقعات أرباح التشغيل الفصلية جاءت دون تقديرات السوق. وربح سهم سوفت بنك جروب للاستثمار في مجال التكنولوجيا خمسة بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية وأكبر داعم للمؤشر.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.29% ليعوض خسائره المبكرة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في قسم الشركات الكبرى ببورصة طوكيو، ارتفع 33%، وانخفض 63%، واستقر 2%.