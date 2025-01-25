6.4 مليارات مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 6.4 مليارات درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.904 تريليونات درهم أمس، منها 2.996 تريليون في سوق أبوظبي، و908.04 مليارات في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.5 مليارات درهم، منها 5.4 مليارات في سوق أبوظبي، و3.2 مليارات في دبي، نتيجة التداول على 2.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 158.8 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.27% في أسبوع، وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 21.5%، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 4.7%، وديار للتطوير 4.4%، وإعمار العقارية 3.9%، وإعمار للتطوير 3.3%، والاتحاد العقارية 3.09%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 1.12 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 353.4 مليون درهم، ليحصد سهما «إعمار» ما يعادل 46.2% من السيولة الإجمالية لسوق دبي.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 88.3 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.74 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.65 مليار درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.68% إلى مستوى 9563.94 نقطة في أسبوع.