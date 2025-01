تطبيق Exness Trade: تداول في أسواق المال في أي وقت ومن أي مكان

ارتقي بتجربتك و استخدم تطبيق Exness Trade السهل، لتداول في أسواق المال بكلّ ثقة.

في عالم التداول عبر الإنترنت، يبحث المتداولون دائمًا عن أكثر الحلول و الوسائل سهولة ومرونة للوصول إلى الأسواق المالية والاستفادة من تقلبات الأسعار بسرعة وفعالية.

في هذا السياق تبرز في الريادة شركة الوساطة المالية متعددة الأصول Exness، التي تلّبي تطلعات المستثمرين من خلال تطبيقها المبتكر Exness Trade، الذي يتيح لهم التداول على عقود الفروقات CFD لمجموعة متنوعة من الأصول المالية مثل الأسهم والمؤشرات والسلع.

تأسست Exness في عام 2008، وأصبحت رائدة في القطاع بفضل التزامها بتمكين المتداولين وتعزيز قدراتهم. وانسجامًا مع حملتها التسويقية الكبرى "وُلد للتداول Born to trade"، توفر شركة الوساطة المالية التكنولوجية أفضل الأدوات و أكثرها تطورا، ليتمكن الجميع من التداول بغض النظر عن مستوى خبرتهم، لأن التداول يجري في عروقنا.

سهول الاستعمال هي جوهر تصميم تطبيق Exness Trade ، مع واجهته البسيطة و الواضحة، يمكن للمتداولين التصفح وإدارة حسابات متعددة بكل سهولة و يُسر، في أي وقت وأي مكان.

تطبيق التداول هذا، متوفر على أنظمة iOS وAndroid، ويقدم مجموعة من الميزات التي تساعد المستخدمين على إدارة أموالهم بفعالية أكبر، من خلال متابعة محافظهم الاستثمارية، وإنشاء قوائم مراقبة، وتلقي تنبيهات فورية حول تحركات السوق، وكل ذلك بضغطة زر واحدة.

سلعة في متناول يدك

بفضل نماذج التسعير والتنفيذ المتقدمة التي تعتمدها شركة Exness، فهي تقدم باستمرار فروق أسعار (سبريد) تنافسية جدا عبر مجموعة متنوعة من الأصول المالية، مما يسهم في تقليل تكاليف المعاملات و توقعها بدقة أكبر، حتى في أوقات التقلبات الشديدة في السوق.

المتداولون عبر تطبيق Exness Trade يستفيدون من أفضل ظروف التداول على السلع في أسواق المال، مع أقل الفروقات السعرية وأكثرها استقرارًا على الذهب والنفط. كما أدخلت شركة الوساطة متعددة الأصول تحسينات كبيرة على شروط التداول في المؤشرات، ما أدى إلى خفض التكاليف وزيادة نسب الربحية المحتملة للمتداولين.

من خلال الهواتف في راحة أيديهم، يمكن للمستخدمين الحصول على ميزات تنافسية لتوسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية، عبر التداول في أسواق الأسهم والسلع الأكثر شهرة عالميًا.

ميزات قوية ومتطورة متاحة عند التنقل

تطبيق Exness Trade مُصمم حصريًا لحسابات MetaTrader 5 (MT5)، ليكون الأداة الأساسية لأي متداول جاد في الأسواق المالية، يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات المتطورة التي يمكن الحصول عليها مباشرة، بما في ذلك:

●tتنفيذ فائق السرعة: أوامر التداول تُنفذ خلال أجزاء من الثانية على جميع منصات Exness، بدءًا من منصتها الخاصة وصولًا إلى منصتي MT5 وMT4*. ويقدم تطبيق Exness Trade على الهواتف الذكية الميزات المتقدمة ذاتها التي تتميز بها منصة MT5، مع الحفاظ على نفس الكفاءة العالية وسرعة التنفيذ المتوفرة في النسخ المكتبية وعبر متصفح الويب.

●tسحب سريع للأموال: يمكن للمستخدمين سحب أموالهم خلال ثوانٍ معدودة، مما يمنح المتداولين سيطرة كاملة على حساباتهم على مدار 24/7. كما يتيح التطبيق مجموعة متنوعة من وسائل دفع الأموال المحلية والدولية يتيح لهم اختيار الطريقة التي تناسبهم، مع الاستفادة من ميزة الموافقة الفورية التلقائية.

●tأدوات بيانية متقدمة: يتميز التطبيق بمجموعة متكاملة من أدوات الرسم البياني المتقدمة التي تناسب جميع مستويات المتداولين. التي تشمل تنبيهات الأسعار، و البيانات التاريخية، و جدول التقويم الاقتصادي، وحاسبة تداول، وإشارات التداول من Trading Central، وأخبار السوق من FXStreet، بالإضافة إلى إشعارات فورية حول التداول، وكلها متاحة في راحة اليد عند التنقل.

●tأفضل فروق الأسعار: يمكن للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال استكشاف و تداول أصول الملاذ الآمن بفروق أسعار (سبريد) منخفضة جدا على تداول السلع – التي تبدأ من 0.3 نقطة فقط على الذهب (XAUUSD) ، و على النفط (USOIL) أقل بنسبة تصل إلى 68% من ذي قبل. أما بالنسبة لمتداولين في سوق الأسهم، فقد خُفّضت فروق الأسعار على مؤشر داو جونز الصناعي (US30) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ومؤشر ناسداك 100 (USTEC) بنسبة مذهلة تبلغ 67%، ما يُتيح تقليص كبير في تكاليف صفقات التداول.

●tمرونة التداول: توفر منصة Exness مجموعة متنوعة من أنواع الأوامر وطرق التنفيذ، مثل أوامر السوق والأوامر المعلقة كأوامر الشراء المعلق (Buy Stop) وأوامر البيع المعلق (Sell Stop) وأوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) وأوامر جني الأرباح (Take Profit). تُمكّن هذه الخيارات المتداولين من تنفيذ استراتيجيات متنوعة بمرونة، مع الاستفادة من ظروف السوق المثلى و أفضل أسعار العرض والطلب عبر جميع فئات الأصول.

●tتقليل التأخير والانزلاق السعري: بفضل الخوادم المنتشرة في مراكز بيانات استراتيجية حول العالم، تعمل Exness على تحسين تنفيذ الأوامر من خلال تقليل التأخير والانزلاق السعري، مما يمنح المتداولين تحكمًا أفضل وثقة أكبر حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة والسريعة.

●tحماية متطورة: انسجامًا مع التزام شركة Exness بالشفافية وحماية الأموال، يشترط التطبيق التحقق من كل معاملة لضمان إدارة الأموال بأمان. كما يُفرض استخدام تدابير أمنية متقدمة مثل المصادقة الثنائية (2FA) وكلمات المرور لمرة واحدة (المؤقتة) المستندة إلى الوقت (TOTP)، حيث يجب على المتداولين تفعيل خاصية TOTP أثناء عملية التسجيل عبر تطبيق Google Authenticator.

●tحماية من التصفية (Stop Out): تولي Exness أولوية لأمان المتداولين عبر ميزة الحماية من الإغلاق القسري أو تسييل الصفقات Stop Out صفقات التداول خلال فترات تقلب السوق، مما يمنح المتداولين وقت إضافي لتعديلها. كما تضمن المنصة الشفافية من خلال الحفاظ على استقرار فروقات الأسعار، ومنع أي توسع مصطنع فيها قد يؤدي إلى تفعيل خاصية تصفية الصفقات Stop Out.

تطبيق Exness Trade يعد الرفيق المثالي للمتداولين حول العالم، حيث يتميز بمنصة مُحسّنة و مُطوّرة خصيصًا لحسابات التداول على منصة MT5. تصميمه البديهي يضمن سهولة إدارة الحساب، و يُتيح المستخدمين من إيداع وسحب الأموال مباشرةً باستخدام التطبيق الهاتفي الذكي.

سواء كنت تبحث عن فروقات سعرية منخفضة على الذهب والنفط، أو تنفيذ فوري للصفقات، أو سحوبات فورية، أو بروتوكولات أمان قوية، أو أدوات متقدمة، فإن تطبيق Exness Trade يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع المتداولين، مما يجعله خيارًا موثوقًا للتداول أثناء التنقل.

*ملاحظة: تطبيق Exness Trade متاح حصريًا لمستخدمي منصة MT5 الذين عدّت حساباتهم عبر حساب التداول في Exness. أما مستخدمو منصة MT4 الذين يرغبون في التداول عبر الهاتف المحمول، فيُمكنهم استخدام تطبيق MT4 للأجهزة المحمولة.