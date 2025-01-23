نيكاي يغلق على أعلى مستوى في أسبوعين بفضل أسهم التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس مع صعود أسهم مجموعة سوفت بنك وشركات تكنولوجيا على غرار نظيراتها الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي المقرر صدوره غدا الجمعة بشأن السياسة النقدية.

وأعطت أسهم شركات التكنولوجيا دفعة لنيكاي ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند الإغلاق إذ صعد بنسبة 0.8 بالمئة إلى 39958.87 نقطة إثر ارتفاعه لفترة وجيزة متخطيا مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة ليسجل 2751.74 نقطة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي 5.1 بالمئة ليقدم أكبر دفعة لنيكاي.

وبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى خلال اليوم بدفعة من التقرير الفصلي لشبكة نتفليكس وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القطاع الخاص سيستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.4 بالمئة، وربح سهم فوجيكورا لصناعة المواد اللازمة لمراكز البيانات 4.8 بالمئة.

يأتي ارتفاع نيكاي لليوم الرابع على التوالي قبل قرار متوقع صدوره من بنك اليابان المركزي غدا الجمعة مع توقعات في الأسواق تصل إلى شبه اليقين بأن البنك المركزي الياباني سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم إن السوق شهدت بداية "متحفظة" لهذا العام مع تحليل المستثمرين للمشهد الاقتصادي الأمريكي وتوجهات بنك اليابان.

وصعد نيكاي إلى مستوى مرتفع بلغ 40288.80 نقطة في بداية العام، لكنه تراجع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وقال رودا "حاول نيكاي الارتفاع لكنه يفتقر إلى الحافز للخروج من نطاقه".

وأضاف "التقييمات الجذابة نسبيا وظروف النمو القوي ستسمح في نهاية المطاف بهذا (الارتفاع)، وذلك على افتراض استقرار التضخم في الولايات المتحدة وتقلبات العملة".

وزاد سهم نيديك العملاقة للصناعات التحويلية 3.8 بالمئة، بينما نزل سهم ديسكو لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.5 بالمئة.

وتنشر الشركتان تقارير الأداء المالي اليوم الخميس مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.2 بالمئة. وارتفع سهم فاست ريتيلينج واحدا بالمئة كما ربح سهم تي.دي.كيه ثلاثة بالمئة.