الأسهم العالمية تحلّق بفضل نتائج أعمال فصلية قوية وخطط ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي





ارتفعت الأسهم العالمية، الأربعاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات، وتفاؤلاً بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تقييم تهديدات ترامب بفرض جمارك مرتفعة على العديد من الدول.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية واقترب ستاندرد اند بورز 500 من تسجيل مستوى قياسي مع ابتهاج المستثمرين بالأداء الفصلي القوي لشركة نتفليكس وخطط الرئيس الأمريكي لاستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 95.36 نقطة أو 0.22 % إلى 44121.17 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.48 نقطة أو 0.72 % إلى 6092.72 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 261.54 نقطة أو 1.32 % إلى 20018.32 نقطة.

وقال كيث ليرنر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة ترويست: «إن الجمع بين الاقتصاد المرن، وتخفيف التضخم، واستقرار أسعار الفائدة، وموسم الأرباح الذي بدأ بقوة، والتركيز الأقل في اليوم الأول على التعريفات الجمركية من قبل الرئيس ترامب، قد وفر خلفية قوية للسوق». مضيفاً «تؤكد التكنولوجيا على زعامتها على خلفية مشروع ستارجيت، الذي يسلط الضوء على الرياح الخلفية العلمية والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي».

وواصلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مكاسبها التي حققتها في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل نتائج أعمال فصلية قوية من أديداس دفعت المؤشر الألماني إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، كما سجلت أسهم الرعاية الصحية مكاسب قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 % وبلغ 528.04 نقطة، وذلك أعلى مستوى له منذ 27 سبتمبر 2024.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل 1.1 % مدعوماً بارتفاع سهم نوفو نورديسك 2.7 %.

وقفز سهم أديداس 6 % بعد أن أعلنت العلامة التجارية الألمانية المتخصصة في الملابس الرياضية نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير من العام الماضي بعد تحقيق مبيعات وأرباح قوية.

وارتفع سهم بوما 2.5 %، كما تفوق المؤشر داكس الألماني على نظرائه الإقليميين، مضيفاً 1.01 % ليلامس مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 21254.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.86 % إلى 7837.40 نقطة.

وتأتي المكاسب المتواصلة في الأسواق الأوروبية رغم تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.



المؤشر نيكاي

ارتفع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند الإغلاق الأربعاء بدعم من أسهم مجموعة سوفت بنك وشركات التكنولوجيا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القطاع الخاص سيستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر نيكاي 1.58 % إلى 39646.25 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ الثامن من يناير بعد صعوده في ثلاث جلسات.

وذكر ترامب أن شركة أوبن إيه.آي، التي ابتكرت تشات جي.بي.تي، ومجموعة سوفت بنك وأوراكل تخطط لإطلاق مشروع مشترك باسم (ستارجيت) قال إنه سيبني مراكز بيانات ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي «تهيمن الأخبار عن إعلان ترامب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على السوق اليوم. تجاهل المستثمرون بالفعل المخاوف بشأن خططه لفرض رسوم جمركية وركزوا في المقابل على الأمور الإيجابية».

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا 10.6 % ليعطي نيكاي أكبر دفعة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لشركة إنفيديا، 4 %، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.68 %.

كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع المواد المستخدمة في مراكز البيانات، ومن بينها سهم فوجيكورا الذي زاد 14.82 بالمئة، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي ارتفع 12.54 بالمئة، ليصبحا أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 % إلى 2737.19 نقطة، مسجلاً مكاسب أقل من نيكاي مع تراجع أسهم الشركات المالية.

وانخفض سهم شركة طوكيو مارين القابضة للتأمين 1.71 %، وهبط سهم شركة داي-إيتشي لايف القابضة 2.23 بالمئة.

ونزلت أسهم البنوك، ومن بينها سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي هبط 0.35 % وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الذي تراجع 0.76 %.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 63 % منها، وانخفض 31 بالمئة، واستقر أربعة بالمئة.