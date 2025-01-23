سوق دبي فوق 5230 نقطة بمكاسب 566 مليون درهم

عزز سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.20 % أو ما يعادل 10.6 نقاط، مسجلاً 5230.83 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 566 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 909.3 مليارات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 909.88 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

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وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 10.3 %، مغلقاً عند 0.697 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ310.7 ملايين درهم تعادل 44.2 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 702.9 مليون درهم، ليرتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 1.42 %، مغلقاً عند أعلى مستوى له، منذ الإدراج عند 14.25 درهماً، وصعد «إعمار العقارية» بنسبة 0.76 % عند 13.30 درهماً، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ يناير 2008، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 77 مليون درهم، ليصعد 1.36 %، مغلقاً عند 7.44 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 5.26 %، و«أملاك للتمويل» 1.8 %، و«جي إف إتش المالية» 1.78 %. ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.4 % عند 0.429 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو 2024، بينما انخفض سهم ديوا بنسبة 0.4 % عند 2.60 درهم. وكان سهم «طلبات» الأكثر تداولاً منخفضاً بنحو 5 % عند 1.53 درهم، وبتداولات تجاوزت 46 مليون سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 8.2 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 246.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 238.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18 % عند 9534.11 نقطة في جلسة أمس، ليربح السوق ما يناهز 2.8 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 174.98 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 85.15 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 74.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي «أبوظبي الوطنية للتكافل»، و«أسمنت الفجيرة»، و«هيلي القابضة»، وزاد «الخليج للمشاريع الطبية» 10%، وارتفع سهم فينكس بنسبة 2.4 % عند 1.26 درهم، وسهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.9 % عند 1.18 درهم، وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1% عند 7.62 دراهم، وأقفل سهم «ملتيبلاي» منخفضاً بنسبة 1.4 % عند 2.11 درهم.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي بنحو 3.4 مليارات درهم في ختام تداولات أمس، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.898 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.901 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.991 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و909.88 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و702.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 533.5 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 35.5 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية شهدت معظم أسواق الأسهم العربية ارتفاع في ختام تعاملات أمس، وصعدت بورصة الكويت 0.86 %، وقطر 1.07 % ومسقط 0.13 %، فيما تراجعت البحرين 0.29 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12362 نقطة، وتراجع سهم علم، بنسبة 4 % عند 1176.20 ريالاً، في المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 97.10 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.63 %، ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.48 %، ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.