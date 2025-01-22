أسهم التكنولوجيا تحلق وتقود ارتفاعات «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات، فضلاً عن تقييم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض جمارك مرتفعة على العديد من الدول.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.33 % أو ما يعادل 150 نقطة، وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.66 % مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 %.

ارتفع سهما «إنفيديا» و«أوراكل» خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب استثمارات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، والتي تعهد بها تحالف مشترك بين «سوفت بنك» ومجموعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.65 % إلى 145.96 دولاراً، لتعزز صانعة الرقائق الأمريكية مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة 3.579 تريليونات دولار.

وزاد سهم «أوراكل» بنسبة 6.35 % إلى 183.5 دولاراً، لتصل القيمة السوقية لشركة البرمجيات 512.65 مليار دولار، وتصبح في المركز السادس عشر بقائمة أكبر الشركات في العالم.

وكشفت مجموعة «سوفت بنك» في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، عن خطط لضخ استثمارات مكثفة لتمويل مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات، بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل».

وقال مؤسس الياباني «ماسايوشي سون»، إن التحالف يستهدف زيادة الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى 500 مليار دولار، منها 100 مليار دولار على الفور لتعزيز البنية التحتية لشركة «أوبن إيه آي».

وخلال تداولات، قفزت سهم ارم بنسبة 17.15 % إلى 181.86 دولاراً.

وارتفع سهم شركة «نتفليكس» بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، على إثر نتائج أعمال قوية في الربع الرابع، مع ارتفاع عدد الاشتراكات المدفوعة بوتيرة قياسية.

وقفز سهم نتفليكس بنسبة 13 % إلى 983 دولاراً، متجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 941.75 دولاراً والمسجل في جلسة الحادي عشر من ديسمبر.