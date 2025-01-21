«وول ستريت» ترحب بعودة ترامب

رحبت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، وذلك في أولى جلساتها بعد حفل التنصيب، أمس، حيث ارتفعت بدعم من تفاؤل المستثمرين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الجمهوري، والتي أشارت إلى سياسة خارجية أكثر مرونة من المتوقع.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.06 % أو 453 نقطة إلى 43941 نقطة، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.86 % أو 50 نقطة إلى 6047 نقطة، كما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.74% أو 145 نقطة إلى 19777 نقطة.

وبالرغم من أن دونالد ترامب هدد بتعريفات جمركية تصل إلى 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا اعتباراً من فبراير، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن قرارات برسوم جمركية مرتفعة وشاملة، في حين كان يتوقع المستثمرون الإقدام على هذه الخطوة في اليوم الأول من ولايته.

وبخلاف سياسة التجارة الخارجية، يترقب المستثمرون الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال في الولايات المتحدة، والتي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، عبر تقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي.

من جهتها، استقرت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات متقلبة، إذ عوض ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية تأثير خسائر أوسع نطاقاً ناجمة عن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب بعد تنصيبه.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 524.15 نقطة.

وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.4% مدعوماً بصعود سهم أبردين البريطانية لإدارة الأصول 7.7 % بعد تسجيل الشركة تدفقات داخلة صافية في الربع الرابع.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.25% مسجلاً 20998 نقطة، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.33% مسجلاً 8529 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.48% مسجلاً 7760 نقطة.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» عند الإغلاق بعد تعاملات متقلبة مع شعور المستثمرين بالارتياح من احتمال تأجيل رسوم جمركية تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها.

صعد «نيكاي» 0.32% إلى 39027.98 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه بنحو 0.86% في وقت سابق من الجلسة.

وتذبذب المؤشر صعوداً وهبوطاً في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية. وانخفض بنحو 0.66% بعدما قال ترامب إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في أول فبراير.

«داو جونز» 1.06 % (ارتفاع)

«إس آند بي» 0.86 % (ارتفاع)

«ناسداك» 0.74 % (ارتفاع)

«داكس» 0.25 % (ارتفاع)

«فايننشال تايمز» 0.33 % (ارتفاع)

«كاك» 0.48 % (ارتفاع)

«نيكاي» 0.32 % (ارتفاع)