الأسهم الأمريكية ترحّب بـ«ترامب».. و«أبل» يتراجع 4 %

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، في الجلسة الأولى من ولاية «دونالد ترامب» الثانية، بدعم من تفاؤل المستثمرين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الجمهوري، والتي أشارت إلى سياسة خارجية أكثر مرونة من المتوقع.

وخلال التداولات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.45% أو 188 نقطة إلى 43674 نقطة، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.5% أو 30 نقطة إلى 6026 نقطة، كما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3% أو 50 نقطة إلى 19680 نقطة.

كما ارتفعت العديد من أسهم التكنولوجيا الكبيرة، حيث حققت «أمازون» و«ألفابت» مكاسب بأكثر من 1% لكل منهما.

وانخفضت أسهم أبل بأكثر من 4% على خلفية خفض تصنيفين في وول ستريت أثر في ناسداك الذي يعتمد بشدة على التكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن «ترامب» هدد بتعريفات جمركية تصل إلى 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا اعتباراً من فبراير، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن قرارات برسوم جمركية مرتفعة وشاملة، في حين كان يتوقع المستثمرون الإقدام على هذه الخطوة في اليوم الأول من ولايته.

وبخلاف سياسة التجارة الخارجية، يترقب المستثمرون الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال في الولايات المتحدة، التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، عبر تقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي.

أوروبا

استقرت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات متقلبة، إذ عوض ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية تأثير خسائر أوسع نطاقاً ناجمة عن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.15 نقطة خلال التداولات. وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.4% مدعوماً بصعود سهم أبردين البريطانية لإدارة الأصول 7.7% بعد تسجيل الشركة تدفقات داخلة صافية في الربع الرابع.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية ذو الثقل 0.4% مع صعود سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية 1.5%.

وتعرضت شركات صناعة السيارات لضغوط، وانخفض مؤشرها الفرعي 0.9%.

وألغى ترامب أمراً تنفيذياً صدر عام 2021 سعى إلى أن يكون نصف المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 كهربائية.

وهوى سهم أورستد لتطوير محطات طاقة الرياح البحرية 15.3% بعد أن أعلنت الشركة عن رسوم انخفاض قيمة بلغت 12.1 مليار كرونة دنماركية (1.69 مليار دولار) تتعلق بمحفظتها في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم شركات أخرى لطاقة الرياح، مثل سهم فيستاس ويند سيستمز الذي انخفض 4.7%، وسهم نوردكس الذي هبط 3.6%، بعدما علق ترامب التأجير الاتحادي لطاقة الرياح البحرية في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.

اليابان

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق بعد تعاملات متقلبة مع شعور المستثمرين بالارتياح من احتمال تأجيل رسوم جمركية تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها.

وصعد نيكاي 0.32% إلى 39027.98 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه بنحو 0.86% في وقت سابق من الجلسة.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً عند 2713.5 نقطة. وارتفع سهم فاست ريتيلينج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 1.09% ليعطي نيكاي أكبر دفعة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.44%.

وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية 1.79% ليكون أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 56% منها، وانخفض 37%، واستقر 5%.