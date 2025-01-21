مؤشرات الإمارات ومصر تخالف التراجعات العربية.. ودبي يحلّق

حلّق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5220 نقطة في جلسة الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.46% أو ما يعادل 24 نقطة، مسجلاً 5220.26 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 3.4 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 905.9 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 909.3 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم.

وصعد سهم «إعمار للتطوير» لمستوى قياسي جديد مرتفعاً 2.2% ليغلق عند 14.05 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق بنحو 57% بقيمة إجمالية جاوزت 435.6 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أمان» 2.1%، و«إعمار العقارية» 1.93%، و«سبينس» 1.8%، و«ديوا» 1.55%، و«دبي الإسلامي» 1.1%، و«سالك» 0.81%، وارتفع سهم «طلبات» بنسبة 0.6% عند 1.61 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي ، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 130.9 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 479.15 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 348.25 مليون درهم.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.11% إلى مستوى 9517.10 نقطة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 98.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 91 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي قفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي: «نك الفجيرة الوطني»، و«دار التمويل»، و«أسمنت الفجيرة»، وصعدت أسهم «أم القيوين للاستثمارات» 9%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.46%.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 2.14 درهم، وارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 0.5% عند 0.597 درهم، بينما ارتفع سهم «فينكس» بنسبة 0.8% عند 1.23 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم «لولو»، منخفضاً بنسبة 0.5% عند 1.93 درهم، بتداولات قاربت 31 مليون سهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي، و765.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام التعاملات ، وانخفض مؤشر بورصة مسقط 0.09%، والكويت 0.67%، وقطر 0.003%، وبورصة البحرين 0.12%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12370 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال. وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 % عند 28 ريالاً، وهبط سهم «أكوا باور» بنسبة 3 % عند 420 ريالاً، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وتراجع سهم الأهلي السعودي 1% إلى 35.05 ريالاً. وأنهت أسهم أمريكانا، والماجد للعود، ومياهنا، والخريف، والكيميائية، والمراعي، وعلم، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و3%، في المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 96.50 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13121 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.