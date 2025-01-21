سوق دبي يتماسك قرب 5200 نقطة بدعم أسهم «العقار»

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 830.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و558.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 397.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.7 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5200 نقطة بدعم أسهم قطاع العقارات، ولا سيما «إعمار العقارية» الذي ارتفع 1.2%، ليغلق مؤشر السوق عند 5196.18 نقطة، منخفضاً بـ0.30%.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«سالك» على 48% من مجمل سيولة سوق دبي بسيولة ناهزت 266.5 مليون درهم، تلاهما «ديوا» بسيولة 64 مليون درهم.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق مرتفعاً 4.3%، وصعدت في سوق دبي أسهم «بي إتش إم كابيتال» 3.3%، و«ديار للتطوير» 1.64%، و«أملاك للتمويل» 0.95%، و«سوق دبي المالي» 0.64%.

وارتفع سهم طلبات بنسبة 0.6% عند 1.60 درهم، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.2% عند 0.419 درهم، وانخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 0.8% عند 0.357 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 40.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 311.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 270.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9507.04 نقاط مرتفعاً بـ0.08% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 167.6 مليون درهم مرتفعاً 0.39%، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 76.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 66.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي، أسهم «الشارقة للأسمنت» 4.5%، و«أمريكانا للمطاعم» 4.2%، و«بريسايت» 2.2%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 1.68%. وأقفل سهم ملتيبلاي عند سعره السابق 2.13 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، وأغلق سهم أدنوك للحفر عند سعره السابق 5.49 دراهم، وانخفض سهم لولو بنسبة 1.5% عند 1.943 درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.38%، ومسقط 0.03% والكويت 0.55%، في حين تراجع مؤشر البحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4% ليغلق عند 12380 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو من سنة 2024، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليارات ريال.

وصعد سهم أكوا باور، بنسبة 4% عند 435.20 ريال. وأنهت أسهم مسك، والإعادة السعودية، وبوان، وطيبة، وشاكر، ونقي، وأنابيب، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6%. وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 51.70 ريالاً. في المقابل، تراجعت أسهم المجموعة السعودية، ونايس ون، والآمار، وكابلات الرياض، بنسب تراوحت بين 2 و3%.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيس بضغوط هبوط أسهم قيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، وبالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.