صعود الأسهم الأوروبية واليابانية والمستثمرون يترقبون تنصيب ترامب

ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 % بعد أن ارتفع أكثر من 2 % خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين الأسهم الفردية، تراجع سهم «سيمنس للطاقة» 1.8 %، إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية «يو.بي.إس» بشأنه إلى بيع.

وصعد سهم شركة «بيليمو القابضة» 2.6 % بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.49 % مسجلاً 21004 نقاط، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.18 % مسجلاً 8520 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.31 % مسجلاً 7733 نقطة.

وفي طوكيو، ارتفع المؤشر «نيكاي» الياباني مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت مع ضعف الين، وأنهى المؤشر التعاملات على ارتفاع 1.17 % مسجلاً 38902.50 نقطة، ليبدأ الأسبوع متقدماً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.19 %.

وتعتمد قدرة «نيكاي» على الاحتفاظ بالزخم على نتيجة عدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، مثل خطاب تنصيب ترامب وأي أوامر تنفيذية تصدر على الفور، والتي تأتي بالتزامن مع فتح الأسواق اليابانية صباح غد الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج، مما جعل التداول أقل من المعتاد.