البتكوين تسجل سعراً قياسياً قبل تنصيب ترامب

سجّل سعر عملة البتكوين الرقمية مستوى قياسيا تجاوز 109 آلاف دولار الاثنين قبل ساعات على بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، علما بأنه أعلن عن خطط لإلغاء الضوابط التنظيمية على قطاع العملات المشفرة وأطلق "عملة ميم" تحمل اسمه.

وبلغت قيمة البتكوين مستوى قياسيا بلغ 109,241 دولارا قبيل مراسم التنصيب، قبل أن تتراجع إلى حوالى 107,000 دولار.

ارتفعت قيمة العملة الرقمية الأكبر في العالم منذ فاز ترامب في انتخابات نوفمبر بنحو 60 في المئة لتتجاوز عتبة 100 ألف دولار لأول مرة مطلع ديسمبر.

جاء ذلك بعدما أعلن أنه سيعيّن فور توليّه منصبه بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية، ما عزز الآمال بأن الرئيس الجديد سيلغي الضوابط التنظيمية المفروضة على القطاع.

ورغم أنه وصف العملات المشفرة في الماضي بأنها "احتيال"، بدّل ترامب موقفه وبات من أشد المدافعين عنها أثناء حملته الانتخابية.

وعندما وصل البتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار التاريخي، كتب ترامب على "تروث سوشال" "تهانينا يا أصحاب البتكوين!! 100 ألف دولار! لا داعي للشكر!! سنعيد معا لأمريكا عظمتها!".

عملة ترامب

وفي نهاية الأسبوع، أطلق ترامب عملة مشفرة هي "عملة ميم" تحمل اسمه $TRUMP ما أدى إلى موجة شراء كبيرة لها لترتفع قيمتها السوقية إلى مليارات الدولارات.

كما أطلقت السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب عملتها المشفرة الخاصة بها والتي حملت اسمها أيضا $MELANIA.

ترتكز ما تسمى "عملات ميم" المشفرة على الحماس الشعبي حول شخصية أو حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت ولا تحمل فائدة اقتصادية أو معاملاتية.

وكشف الرئيس المنتخب عن "عملة ميم" الخاصة به في منشور على منصته "تروث سوشال" وعلى "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، المقرب منه والمؤيد بشدة أيضا للعملات المشفرة.

وقال المحلل الرفيع لدى "سويسكوت بنك" إبيك أوزكارديسكايا الاثنين "بعيدا عن التفاؤل، يتوقع بأن تكون سياسات ترامب سيفا ذو حدين".

وأضاف "يتوقع أن تأتي سياساته الداعمة للنمو وإلغاء الضوابط التنظيمية بمنفعة للاقتصاد الأمريكي لكن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع معدلات التضخم".

سُلطت الأضواء بشكل كبير على العملات المشفرة منذ تأسست بسبب التذبذبات الكبيرة في قيمتها وانهيار عدد من منصات التداول العملاقة في القطاع، لا سيما منصة "إف تي إكس".