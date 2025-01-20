مستثمرو الأسهم المحلية يستعدون لحصد «ثمار الأرباح»

يستعد المستثمرون في الأسواق المحلية لحصد ثمار النتائج القوية للشركات والبنوك مع بدء موسم إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن عام 2024، إذ تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عدة خلال الأسبوع الجاري.

ومع انطلاق موسم النتائج، غلب الترقب على التعاملات في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بـ 0.04%، فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي بعض عمليات جني الأرباح ليغلق على تراجع هامشي بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ منتصف مايو 2014.

وما يدفع التفاؤل بالمكاسب تلك السلسلة من الإدراجات الجديدة الناجحة خلال العام الماضي، فضلاً عن الطلب القوي من جانب المستثمرين الأجانب، إلى جانب مكاسب الأسهم القيادية خلال عام 2024. ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وسالك، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، والدار العقارية، والعالمية القابضة، وأدنوك للحفر»، بحثاً عن مكاسب في الشراء.

أداء إيجابي

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، أنه غلبت التقلبات على التعاملات في الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يسجل مؤشر أبوظبي أي تغيير يذكر، فيما شهد مؤشر دبي المالي بعض عمليات جني الأرباح وأغلق على تراجع هامشي بلغ 0.32% بعد تسجيله لأعلى مستوى منذ مايو 2014 عند 5.260 نقطة.

وقال: «إن معظم القطاعات في سوق أبوظبي شهدت ارتفاعات الأسبوع الماضي، لكن تراجعت قطاعات العقار والسلع الاستهلاكية أثرت سلباً على أداء المؤشر، في حين تراجعت معظم قطاعات سوق دبي المالي باستثناء الاتصالات والخدمات المالية، لكن يبقى الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8% ومؤشر دبي بنسبة 1%».

وذكر أن أنظار المستثمرين تتجه إلى النتائج المالية للشركات المدرجة عن عام 2024، بالإضافة إلى ترقب ما ستكون عليه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال العديد من الملفات المهمة عالمياً، في الوقت نفسه، ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتراجع المخاوف الجيو سياسية في المنطقة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة من أكثر من عام سيكون لها الأثر الإيجابي على أسواق المنطقة.

الاتصالات والمالية الأفضل

وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إنه على الرغم من انخفاض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.32% خلال الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشر سوق دبي لا يزال بعيداً بفارق 1% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.260 نقطة.

وأوضح أنه من ضمن الأسهم التي دعمت مؤشر سوق دبي سهم أرامكس الذي ارتفع بنسبة 20.78%، وسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، الذي ارتفع بنسبة 6.43%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي ارتفع بنسبة 3.25% خلال الأسبوع.

وأضاف: «كان قطاعا خدمات الاتصالات والمالية الأفضل أداءً خلال الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 6.43% و1.34% على التوالي»، متوقعاً أن تعلن أسهم بعض البنوك مثل مصرف عجمان عن أرباحها خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق مستقراً نسبياً، مرتفعاً بنسبة 0.04% للأسبوع الماضي، وكان من بين الأسهم الأفضل أداءً خلال الأسبوع سهم «بيور هيلث القابضة»، الذي ارتفع بنسبة 9.36%، وسهم «أمريكانا للمطاعم» الذي حقق عائداً بنسبة 9.09%، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 2.14%.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين

«بالمز الرياضية» تناقش البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الأربعاء

مصرف عجمان يناقش ويعتمد البيانات المالية للعام 2024

«أملاك للتمويل» تناقش أموراً اعتيادية داخلية

«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الخميس

بنك رأس الخيمة الوطني يناقش البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024