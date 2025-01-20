الأسهم الأمريكية الصغيرة بين تحديات الفائدة وعهد ترامب

رصد التقرير الأسبوعي لوكالة رويترز والمتعلق بالأسهم الأمريكية تعرض قطاع كبير من سوق الأسهم الأمريكية لضغوط كبيرة بسبب السياسات المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على أصول تزدهر في ظل رئاسته.

يأتي ذلك مع تواصل موسم النتائج، حيث تأتي «نتفليكس» في مقدمة اهتمامات المستثمرين، بالإضافة إلى إعلان نتائج جنرال إلكتريك وأمريكان اكسبرس.

وكشف التقرير عن معاناة أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة، حيث سجل مؤشر «راسل 2000» انخفاضاً بنسبة 10 % منذ أعلى مستوياته في نوفمبر 2024، مقارنة بانخفاض أقل من 3 % في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي يركز على الشركات الكبرى.

ومن المتوقع أن يدعم ترامب، الذي سيبدأ ولايته الثانية اليوم، أجندة تعزز النمو الاقتصادي المحلي، مما يزيد من جاذبية الأسهم الصغيرة.

ومع ذلك، واجهت هذه الفئة رياحاً معاكسة شديدة أخيراً، بسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض التي تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة.

تناقض

وقال كيث ليرنر المدير المشارك للاستثمار في شركة «ترويست» الاستشارية: «مع السياسات التي تدعم النمو، يفترض أن تؤدي إلى أداء أفضل للشركات الصغيرة في حال تحسن الاقتصاد؛ لكن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تأثيراً سلبياً عليها»، مضيفاً: «هناك شد وجذب؛ النمو القوي مفيد للشركات الصغيرة، لكن الفائدة المرتفعة تعيقها».

وقدمت بيانات تضخم مشجعة بعض الدعم للأسهم الصغيرة الأسبوع الماضي، حيث هدأت من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ويأتي التركيز على الأسهم الصغيرة مع بحث المستثمرين عن «استثمارات ترامب» التي ما زال لديها مجال للنمو.

ومنذ فوز ترامب في الانتخابات 5 نوفمبر الماضي، والذي أثار حماس المستثمرين بسبب أجندته الداعمة للنمو، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3 %.

وفي المقابل، شهدت أسهم «تسلا» بقيادة إيلون ماسك أحد داعمي ترامب، ارتفاعاً بأكثر من 60 % منذ الانتخابات، كما ارتفعت عملة «بيتكوين» بنسبة 40 % بسبب التوقعات بمناخ تنظيمي أكثر مرونة للعملات الرقمية.

وعاد مؤشر «راسل 2000» ليستقر بالقرب من مستوياته بعد الانتخابات، وذلك بعد ارتفاعه بنحو 6 % في اليوم التالي لفوز ترامب، وبلوغه أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات لاحقاً في نوفمبر.

وأدت توقعات الفيدرالي بمعدلات فائدة أقل تخفيفاً خلال عام 2025، إلى تقليل الحماسة تجاه الأسهم الصغيرة.

وقال يونغ يو ما كبير مسؤولي الاستثمار «بي إم أو ويلث مانجيمنت»: «تميل الشركات الصغيرة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون، وبالتالي فإن عدم تحقيق خفض كبير في الفائدة ألقى بظلاله على التوقعات الإيجابية للأداء القوي للشركات الصغيرة».

فرص وتحديات

وفي ظل سياسات ترامب المرتقبة والداعمة لتقليل اللوائح وتعزيز الأعمال المحلية، يفترض أن تستفيد الشركات الصغيرة التي تركز أعمالها بشكل رئيسي داخل الولايات المتحدة، مقارنة بالشركات متعددة الجنسية الكبرى.

وأشار سمير سمانة كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «ويلث فارجو انفستمينت» إلى أن تفضيل ترامب للرسوم الجمركية قد يخلق تحديات للشركات الصغيرة إذا تسببت في اضطرابات بسلاسل التوريد؛ قائلاً: «هناك جوانب إيجابية في ظل إدارة ترامب، ولكن هناك أيضاً سلبيات محتملة».

ورغم التفاؤل بشأن فرص الشركات الصغيرة، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل عقبة رئيسية.

أبرز الأحداث الأسبوعية

الاثنين 20 يناير

عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور

الثلاثاء 21 يناير

غير مجدول

نتائج: نتفليكس

الأربعاء 22 يناير

المؤشرات الاقتصادية القيادية الأمريكية عن ديسمبر

نتائج: مختبرات أبوت، جونسون آند جونسون، بروكتر آند غامبل

الخميس 23 يناير

مؤشر الشكاوى من البطالة

نتائج: جنرال إلكتريك للطيران

الجمعة 24 يناير

مؤشر مبيعات المنازل القائمة ديسمبر

مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك يناير

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «إس آند بي»

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن «إس آند بي»

نتائج: أمريكان اكسبرس، فيرايزون للاتصالات