سوق دبي فوق 5900 نقطة بدعم «العقارات» و«البنوك»

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 5900 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 28 فبراير 2008، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.98% أو ما يعادل 57.5 نقطة، مسجلاً 5914.05 نقطة، ليربح السوق نحو 12 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.015 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.027 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وقفز سهما «الرمز كوربوريشن» و«اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 1.15 درهم و0.247 درهم على التوالي، ليقودا ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ245.6 مليون درهم مرتفعاً 1.75% ليغلق عند 14.55 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2006، تلاه «أملاك للتمويل» بسيولة 90.26 مليون درهم صاعداً 1.23% مغلقاً عند 1.65 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 82.7 مليون درهم مغلقاً عند 0.882 درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 7.5%، والإمارات دبي الوطني 5.2% مغلقاً عند 25.45 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق، وإعمار للتطوير 1.4%، ودبي الإسلامي 0.87%، في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.5%، والاتحاد العقارية 4.2%، والاستشارات المالية الدولية 2.7%، ومجموعة تيكوم 1.48%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 113 مليون درهم، بجلسة الثلاثاء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 287.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 174.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.87%، إلى 10150.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، رابحاً نحو 21 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 243 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 225.14 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 189.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ملتيبلاي 7.7%، وأبوظبي التجاري 7.6%، وبنك الشارقة 5.94%، وبيورهيلث القابضة 4.2%، فيما انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 9%، والوثبة الوطنية للتأمين 8.15%، وأجيليتي جلوبال 7.5%، وألفا داتا 3.9%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 33 مليار درهم، في ختام تداولات الثلاثاء، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.11 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 4.143 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 3.116 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.027 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.78 مليار درهم في سوق أبوظبي، و961.4 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.1 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 48.75 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 1.05%، ومسقط 0.30%، والكويت 0.29%، فيما ارتفعت بورصات قطر 0.45%، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.61%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.05% ليغلق عند 11095 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 24.60 ريالاً، وأغلق سهم مصرف الراجحي عند 94.90 ريالاً متراجعاً 1%.

وتراجعت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، واس تي سي، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وسليمان الحبيب، ومعادن بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، ارتفع سهم أسمنت ينبع، بنسبة 1% عند 19.25 ريالاً، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين، وتصدر سهم سهل ارتفاعات السوق بنسبة 5%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا «إيجي إكس 70» و«إيجي إكس 100»، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.09% إلى 2857.79 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.3 ملايين دينار، مقارنة مع 10.9 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية، الثلاثاء، بشكل طفيف بفضل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.73% إلى 32.9 ديناراً، وسهم مناجم الفوسفات 1.4% إلى 18.13 ديناراً.

وانخفض سهم البنك العربي 1.16% إلى 5.94 دنانير، وسهم الاتصالات الأردنية 0.34% إلى 2.93 دينار.