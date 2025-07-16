697 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» النصفية بنمو 25 %

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداء مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.1 مليار درهم مقابل مليار درهم في العام السابق.

ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%.

وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية، خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 ملايين درهم، مسجلاً زيادة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11%.

وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم، مقابل 558.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليارات درهم، أي 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء، الذي بلغ 43.0 مليار درهم. وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.