تراجع جماعي للأسهم الأوروبية.. والأمريكية تبحث عن اتجاه

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوربية بشكل جماعي الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المستثمرون أي أنباء عن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلاً عن بيانات التضخم الأمريكية الأحدث، فيما تأرجحت مؤشرات بورصة «وول ستريت» وتقلبها ما بين الصعود والهبوط في رحلة البحث عن اتجاه.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 307.9 نقاط أو 0.67 % إلى 44150.07 نقطة بعد صعوده في بداية الجلسة 11.63 نقطة أو 0.03 % إلى 44471.28 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.19 نقطة إلى 0.008 % بعد صعوده 32.72 نقطة أو 0.53 % إلى 6301.28 نقطة فعند الفتح بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم، في حين بدأت البنوك الكبرى الإعلان عن نتائج أرباحها في الربع الثاني، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 152.02 نقطة أو 0.74 % إلى 2079.41 نقطة.

تراجع أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % وسجّلت معظم المؤشرات في المنطقة خسائر مع انخفاض مؤشر إيبكس الإسباني 1.1 %.

واتهم الاتحاد الأوروبي الاثنين واشنطن بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري محذراً من اتخاذ إجراءات مضادة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على الحوار وإن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى سيتي إندكس «ما نشهده الآن هو انعكاس لحالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

وأضافت «الصمت المطبق في هذا الملف يثير قلق المستثمرين، فهم يريدون معرفة ما إذا كان يمكن تحسين نسبة الرسوم البالغة 30 %».

ورغم أن معهد «زد.إي.دبليو» الألماني لأبحاث الاقتصاد أشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة لدى المستثمرين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو تموز، فإن اقتصاديين حذروا من أن أي تفاؤل قد يتبدد في حال فشل الاتفاق التجاري مع واشنطن.

في المقابل، بدأت البنوك الكبرى إعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني، وسط مراقبة دقيقة لتوقعات أرباحها ومدى تأثرها بالرسوم الجمركية.

وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر البنوك 1.1 % مع انخفاض أسهم كل من كومرتس بنك الألماني وبانكو بي.بي.إم الإيطالي وسوسيتيه جنرال الفرنسي بأكثر من 2 %.

وتراجع قطاع الرعاية الصحية أيضاً مع انخفاض سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 2.3 %.