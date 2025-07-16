وول ستريت تصعد بدعم بيانات التضخم.. و«إنفيديا» يُحلّق

ارتفع المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500، بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم، في حين بدأت البنوك الكبرى الإعلان عن نتائج أرباحها في الربع الثاني.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 11.63 نقطة أو 0.03 بالمئة ليصل إلى 44471.28 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 32.72 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 6301.28 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 195.02 نقطة أو 0.95 بالمئة ليصل إلى 20835.34 نقطة.

وارتفع التضخم في أمريكا، خلال يونيو، في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتسلل تدريجياً إلى مفاصل الاقتصاد، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بأن مؤشر أسعار المستهلك — وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات — ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7%، وهو ما تطابق مع توقعات إجماع «داو جونز».

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما بلغ المعدل السنوي 2.9%، متماشياً أيضاً مع التقديرات.

«إنفيديا»

وارتفع سهم «إنفيديا»، ليُلامس مستوى قياسياً جديداً بعد أن خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير الشركة رقائقها الإلكترونية إلى الصين.

وصعد السهم المدرج في «ناسداك» بنسبة 4.91% إلى 172.13 دولاراً، بعدما سجّل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى له على الإطلاق عند 172.40 دولاراً.

وأعلنت «إنفيديا»، أنها تتأهب لاستئناف تصدير رقائق «إتش 20» إلى الصين قريباً، بعدما أكدت الحكومة الأمريكية للشركة على أنها ستمنحها التراخيص اللازمة.

وصُممت رقائق «إتش 20» خصيصاً للتصدير إلى الصين بما يتماشى مع الضوابط الأمريكية، لكن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» حظرت بيعها إلى بكين في أبريل الماضي على خلفية التوترات التجارية بين البلدين.

«الأوروبية»

وتراجعت الأسهم الأوروبية، بعدما بدأت على ارتفاع مدعومة بأسهم شركات صناعة السيارات، مع تحسن المعنويات بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال التداولات تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.37 بالمئة، وداكس الألماني بنسبة 0.32% وفاينانشيال تايمز البريطاني 0.60% وكاك الفرنسي 0.50% وفوتسي الإيطالي بنسبة 0.56%.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.9 بالمئة، وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة، بينما هبطت أسهم الاتصالات 0.8 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، صعد سهم أورستد 5.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم الشركة الدنماركية المتخصصة في تطوير مزارع الرياح البحرية.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، مع صعود أسهم الرقائق بعد خطة إنفيديا لاستئناف مبيعات رقائق للذكاء الاصطناعي للصين وتخلي المؤشر القياسي عن حذر سابق بسبب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وانتخابات في اليابان هذا الشهر.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.55 بالمئة عند 39678.02 نقطة، بعد أن تراجع بما يصل إلى 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقالت شركة إنفيديا عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي إنها ستستأنف مبيعات رقائق إلى الصين وتتوقع الحصول على ترخيص الحكومة الأمريكية قريباً.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.49 بالمئة ليصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي.

وعكس سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق مساره لينهي الجلسة مرتفعاً 1.78 بالمئة.

وقفزت أسهم شركات صناعة الكابلات مع تقدم سهم فوروكاوا إلكتريك 6.49 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية. وارتفع سهم فوجيكورا 3.95 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09 بالمئة ليصل إلى 2825.31 نقطة.

وخسر سهم دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.6 بالمئة، ليشكل أكبر ضغط على نيكاي.