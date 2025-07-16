5.49 مليارات أرباح «ويلز فارجو» متجاوزة التوقعات

ارتفعت أرباح «ويلز فارجو» خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من تراجع المخصصات المرصودة لخسائر القروض المحتملة، رغم قيام البنك بخفض توقعاته لعائدات الفائدة على مدار العام.

وارتفع صافي دخل المصرف بنسبة 11.8% في الربع الثاني إلى أكثر من 5.49 مليارات دولار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.6% إلى أكثر من 20.8 مليار دولار.

وأضاف المصرف، إن مخصصات خسائر الائتمان تراجعت إلى 1.01 مليار دولار خلال الربع، مقارنةً بـ 1.24 مليار دولار قبل عام.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف، أن نتائج الربع الثاني تعكس التقدم المُحرز في تحقيق أداء مالي أقوى بشكل مستدام، مشيراً إلى نمو صافي الدخل وربحية السهم مقارنةً بالربع السابق ونفس الفترة من العام الماضي.

وكشف أن البنك أعاد شراء أسهم بأكثر من 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، لافتاً إلى أن الإدارة تتوقع زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم العادية بنسبة 12.5% في الربع الثالث.