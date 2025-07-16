12.53 تريليون دولار أصول قياسية لـ«بلاك روك»

ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة «بلاك روك» إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني هذا العام، بدعم من انتعاش الأسواق المالية العالمية وسط توقعات بإبرام اتفاقات تجارية مع واشنطن، وتوجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب نتائج أعمال الشركة ارتفعت الأصول المدارة إلى 12.53 تريليون دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 10.65 تريليونات دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 17.6%.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21% إلى 1.88 مليار دولار مقارنة مع 1.55 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 13% إلى 5.42 مليارات دولار مقارنة مع 4.81 مليارات دولار.

ورغم ارتفاع الأصول تراجع صافي التدفقات النقدية طويلة الأجل بنسبة 9.8% إلى 46 مليار دولار، خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة استثمارات العملاء الجدد.