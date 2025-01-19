أداء «وول ستريت» يبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية

أنهت الأسهم الأمريكية أسبوعاً قوياً وسط تفاؤل بشأن صحة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة مع استعداد المستثمرين لسلسلة من التغييرات السياسية في ظل الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وشكل هذا الأداء المميز لـ «وول ستريت» رسالة تطمين إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 338.7 نقطة، أو 0.78%، وصولاً إلى 43487.83 نقطة. وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 1.51% إلى 19630.2 نقطة. وزاد مؤشر «إس آند بي» 1% إلى رصيده الذي بات 5996.66 نقطة.

وسجل المؤشران «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل نوفمبر بإضافة 3.4% و3.2% على التوالي، كما حقق ضلع المثلث الأخير «ناسداك» أفضل أداء له منذ ديسمبر بتقدمه 3.7%، معززاً ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

وكان عدم اليقين إزاء إمكان أن تؤدي بعض سياسات ترامب، مثل الرسوم الجمركية، إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم المتزايدة وإبطاء مسار المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، قد ألقى بظلاله على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية. لكن البداية القوية لموسم نتائج الشركات، وإفصاحات الكثير من البنوك الكبرى ساعدت في دعم الأسهم، مع ارتفاع مؤشر البنوك بنحو سبعة في المئة خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسواق الأوروبية في منطقة إيجابية الجمعة، مدفوعة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية وأرباح الشركات الفصلية القوية. واختتم مؤشر «ستوكس 600» تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.69% إلى 523.62 نقطة، مع تقدم أسبوعي 3.04%. حيث نمت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً، وقادت أسهم التعدين المكاسب بنسبة 2%.

وأنهى مؤشر «فوتسي» البريطاني الجلسة عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وصعد بنسبة 1.35% (و3.11% للأسبوع) إلى 8505.22 نقطة.

وفي فرانكفورت، أضاف مؤشر «داكس» 1.2% (و3.99% للأسبوع) وصولاً إلى 20903.39 نقطة، ومتجاوزاً ذروة الشهر الماضي. أما «كاك» الفرنسي فتألق هو الآخر بنمو يومي لامس الـ 1% وأسبوعي 4.36%، عند 7709.75 نقطة.

وتباين إغلاق أسواق آسيا والمحيط الهادئ، حيث حلل المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين، التي توسع اقتصادها بنسبة 5% على أساس سنوي في 2024، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الرابع التوقعات بنمو 5.4%.

وفي ساعة التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.31% مسجلاً 19584.06 نقطة، مع إضافة 3.52% خلال الأسبوع. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر «سي إس آي 300» في البر الرئيسي بنسبة 0.31%، و2.91% للأسبوع، ليغلق عند 3812.34 نقطة.

وفي الجارة اليابان، أنهى مؤشر «نيكاي» 225 جلسته منخفضاً بنفس النسبة 0.31%، وتراجع خلال الأسبوع 2.32%، إلى 38451.46 نقطة، فيما خسر «توبكس» 0.33% من رصيده اليومي، و1.81% للأسبوعي، منهياً إياه عند 2679.42 نقطة.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.16% إلى 2523.55 نقطة، مع نمو أسبوعي 0.74%. في حين ارتفع «كوسداك» بنسبة 0.06% إلى 724.69 نقطة، و0.95% للأسبوع.