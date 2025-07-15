تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مع استمرار القلق بشأن رسوم ترامب الجمركية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع تزايد القلق بشأن آخر مستجدات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.55% ليصل إلى 39678.02 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8602.70 نقطة، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3195.72 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.1% ليصل إلى 79ر24172 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% بعدما أعلنت الحكومة الصينية تباطؤ النمو في الربع الأخير مع تصاعد الحرب التجارية التي يخوضها ترامب.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

وشهدت العملات المشفرة بعضا من أكبر التحركات في الأسواق المالية، حيث واصلت عملة بيتكوين تسجيل أرقام قياسية.

ويقام خلال الأسبوع الجاري "أسبوع العملات المشفرة" في واشنطن، حيث سيناقش الكونجرس الأمريكي عدة مشاريع قوانين "لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 31 سنتا ليصل إلى 66.67 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 25 سنتا ليصل إلى 68.96 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.59 ين ياباني من 147.38 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1676 دولار من 1.1666 دولار.