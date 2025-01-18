8.4 مليارات درهم سيولة أسهم الإمارات خلال أسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.56 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 169.9 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«ديوا» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، تعادل 51.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 3.1 مليارات درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5211.73 نقطة، منخفضاً بـ0.32 % في 5 جلسات.

وتصدر سهم «أرامكس» ارتفاعات سوق دبي بـ20.8 %، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 19.3 %، ومصرف السلام السودان 18.9 %، وتكافل الإمارات 11.7 %، والوطنية للتأمينات العامة 8.9 %، والفردوس القابضة 4.8 %، والإمارات دبي الوطني 3.25 %، واكتتاب القابضة 3.2 %. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9499.04 نقطة مرتفعاً 0.04 % خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 879.8 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 391.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 384.8 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5200 نقطة، متراجعاً بـ0.46 %، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9499.04 نقطة متراجعاً هامشياً 0.07 % أمس.