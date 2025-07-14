تباين أداء «وول ستريت» وسط محاولات إنهاء حرب التجارة عبر جانبي الأطلسي

تباين أداء مؤشرات بورصة وول ستريت، اليوم، في وقت يقيم فيه المتعاملون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ومحاولات إنهاء حرب التجارة عبر جانبي الأطلسي في أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية وبداية الإعلان عن أرباح الربع الثاني.

وخلال التعاملات تحولت مؤشرات البورصة الأمريكية إلى الصعود بعد تراجعها في بداية التعاملات وصعد مؤشر داو جونز 126.24 نقطة أو 0.12 % إلى 44414.67 نقطة ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 9.11 نقاط أو 0.15 % إلى 6269.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 66.83 نقطة أو 0.33% إلى 20753.36 نقطة.

تراجع أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف الاثنين مع تراجع شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالرسوم الجمركية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب القطاعين المالي والرعاية الصحية حدت من الخسائر.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 % وتراجعت معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة أيضاً، باستثناء مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.6% مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. وقدم سهم أسترازينيكا الذي ارتفع 2% أكبر دعم للمؤشر البريطاني.

وتراجع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع انخفاض أسهم الشركات الألمانية بي.إم.دابليو وفولكسفاجن ومرسيدس بنز بنحو 2% لكل منها جراء المخاوف المتزايدة إزاء الرسوم الجمركية.

واتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية تجارية، وتوعد اليوم الاثنين بالرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون تطبيق الرسوم الجمركية «غير المقبولة على الإطلاق»، التي هدد ترامب بفرضها بداية من أول أغسطس المقبل.

وصعّد ترامب حربه التجارية يوم السبت، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال سايمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في إتش.إس.بي.سي «حتى لو دخلت الرسوم الجمركية البالغة 30% حيز التنفيذ، نشك في أنها ستكون الكلمة الأخيرة في هذه المسألة، لذا فإن رد فعل السوق والاقتصاد سيعتمد على الأرجح على المدة المتوقع أن تستمر خلالها الرسوم الجمركية».

وحد من الخسائر ارتفاع المؤشر الفرعي لأسهم بنوك منطقة اليورو 0.5%.

وتترقب الأسواق بداية موسم نتائج الأعمال للشركات الأوروبية هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات تصنيع الرقائق، نتائج أعمالها يوم الأربعاء.

مفاوضات الرسوم

واتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي، على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ.

وقال ماروش شفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن من شأن هذه الرسوم عملياً أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي.

وذكر ترامب السبت أنه سيفرض رسوماً جمركية 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من أغسطس غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك.

وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل «الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق... نتيجة جيدة للجانبين». وأضاف أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة خلق «ديناميكية جديدة».

ومن شأن فرض رسوم جمركية 30% أن يجعل من المستحيل تقريباً مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال شفتشوفيتش للصحفيين «بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية».

وتقترح المفوضية تعليق الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية المحتملة للاتحاد الأوروبي على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار).

ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو.

وقال لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي: إن من السابق لأوانه فرض تدابير مضادة وإنه يأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي متحداً فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأضاف: «لكن يجب أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات... إذا كنت تريد السلام، عليك أن تستعد للحرب. وأعتقد أن هذا ما نحن فيه».

وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن، إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحاً أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أمريكية أو استخدام أداة «مكافحة الإكراه» واسعة النطاق، حيث تسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطاً اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها.

وقال مارتن: «توازن القوى الذي يريده دونالد ترامب هو توازن القوى الذي يجب أن تثبت فيه قدرتك على الرد. وربما هذا هو ما نحتاج إلى الإسراع فيه اليوم».