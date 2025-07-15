سوق دبي فوق 5856 نقطة وسط تباين الأسواق العربية

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق مستوى 5856 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 7 مايو 2008، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.03% أو ما يعادل 1.59 نقطة، مسجلاً 5856.58 نقطة، ليربح السوق نحو 627.5 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.014 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 1.015 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 0.215 دراهم ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.97%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ150.1 مليون درهم مرتفعاً 0.70% ليغلق عند 14.3 درهماً، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة 112.5 مليون درهم صاعداً 3.7% مغلقاً عند 0.921 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2018، وكان السهم قد ارتفع عند 0.93 درهم خلال الجلسة.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 12.63%، والوطنية الدولية القابضة 10.2%، والفردوس القابضة 5.54%%، وأملاك للتمويل 3.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 8.06%، وأجيليتي للمخازن 6%، وسكون تكافل 5.74%، والمزايا القابضة 4.86%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 59.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.95 دراهم للسهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 104.6 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 318.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 214 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10062.91 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 141.3 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.32% عند 9.45 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 118.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 109.6 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.98% بالحد الأقصى، وإشراق للاستثمار 6.5%، وأجيليتي جلوبال 3.9%، وجي إف اتش المالية 3.01%، بينما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.09%، وبيور هيلث القابضة 2.7%، وأدنوك للإمداد 2.1%، وأسمنت الفجيرة 2.09%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.96 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و834.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 969.5 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 38.35 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات الأسواق تبايناً في الأداء، حيث تراجع «تاسي» السعودي 0.35%، وقطر 0.56%، والبحرين 0.36%، وفيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.03%، ومسقط 0.09%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر الرئيسي 2.04%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.35% ليغلق عند 11214 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليارات ريال. وانخفض سهم أرامكو بنسبة 1% عند 24.86 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.98%، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03%.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية بهدف جني أرباح. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.07% إلى 2855.1 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.9 ملايين دينار، مقارنة مع 12.2 مليون في الجلسة السابقة. وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 1.52%، وسهم مصفاة البترول 0.58%، وسهم البوتاس العربية واحد بالمئة، وارتفع سهم البنك العربي 1.18%.