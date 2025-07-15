أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية تتجاوز 5 مليارات درهم.. والأصول 719 ملياراً

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 18%، لتصل إلى 5.942 مليارات درهم (قبل خصم الضريبة)، عن النصف الأول من عام 2025، كما سجل البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة، بقيمة 5.014 مليارات درهم.

وزاد صافي دخل البنك من الفوائد خلال 6 أشهر بنسبة 7%، ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36%، ليصل إلى 3.693 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 10.741 مليارات درهم.

كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات بنسبة 22%، لتصل إلى 7.766 مليارات درهم. وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 719 مليار درهم.

وأكد البنك ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14%، بقيمة 46 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 8%، بقيمة 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 378 مليار درهم.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 463 مليار درهم.

ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ 207 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 21%، بقيمة 35 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وارتفاع بنسبة 11%، بقيمة 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل 45% من إجمالي ودائع العملاء.

الربع الثاني

وبالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024، فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 17% لتصل إلى 3.035 مليارات درهم وذلك قبل خصم الضريبة، فيما بلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم بعد خصم الضريبة. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 3.654 مليارات درهم، والدخل من غير الفوائد بنسبة 44% ليصل إلى 2.074 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 22% ليصل إلى 5.728 مليارات درهم، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 620 نقطة أساس لتبلغ 26.4%. فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 4.218 مليارات درهم.

وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 68 ألف عميل جديد، انضمّت الغالبية العظمى منهم عبر القنوات الرقمية، كما استقطب البنك أكثر من 125 عميلاً جديداً ضمن الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب تأسيس أكثر من 2200 علاقة مصرفية جديدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مصر

وواصل بنك أبوظبي التجاري - مصر تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، إذ ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام بنسبة 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو ملموس في محفظة القروض. وفي السياق ذاته، يحقق مصرف الهلال تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيته الرقمية، مستفيداً من تطوير المنتجات المصرفية وزيادة تدفقات الودائع.