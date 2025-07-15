«الرسوم» تضغط على الأسهم العالمية

انخفضت مؤشرات «وول ستريت» خلال التداولات، أمس، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المزيد من الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الخسائر ظلت تحت السيطرة مع مراهنة المستثمرين على أن هذه الرسوم سيتم التفاوض عليها في نهاية المطاف. كما أبدى المستثمرون تفاؤلاً بشأن موسم أرباح الربع الثاني.

وتتجه أنظار الأسواق نحو بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع، التي ستكشف مدى تأثير الرسوم الجمركية الحالية على الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 100 نقطة، أو 0.2%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ناسداك دون تغيير.

أسهم العملات المشفرة

وارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة، بدعم من ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

وصعد سهم «استراتيجي» بنسبة 3.1% إلى 448 دولاراً، مستفيداً من حيازة الشركة الضخمة من الأصل المشفر الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سهم «كوين باس» بنسبة 1.65% إلى 393.49 دولاراً، وزاد سهم «ريوت بلاتفورمز» بنسبة 3.7% إلى 12.88 دولاراً، وصعد سهم «مارا هولدينجز» بنسبة 4.35% إلى 19.97 دولاراً.

جاء هذا على إثر الصعود القياسي في سعر البتكوين .

الأسهم الأوروبية

وقادت أسهم شركات السيارات تراجع الأسهم الأوروبية، أمس، تحت وطأة أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أبقى جميع المستثمرين في حالة من الترقب.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 544.3 نقطة. وهبطت مؤشرات أخرى لبورصات دول المنطقة عدا فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي خالف التوجه العام وارتفع 0.2%.

وهبطت أسهم قطاع شركات السيارات الأوروبية 1.4%، كما هبط قطاع التجزئة واحداً %. لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 1.9% بعد أن قالت شركة الأدوية إن عقار باكسدروستات أوفى بكل المعايير المستهدفة الأساسية والثانوية في دراسة متقدمة على مرضى يعانون من ارتفاع في ضغط الدم خارج عن السيطرة ومقاوم للعلاج.

الأسهم اليابانية

وتراجعت الأسهم اليابانية مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع الولايات المتحدة مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. تراجع المؤشر نيكاي 0.2 % عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على استقراره. وشهد المؤشر نيكاي صعود 115 سهماً مقابل تراجع 108 أسهم.

وكانت شركة نكسون لتطوير ألعاب الفيديو من بين أكبر الخاسرين، حيث هبطت 3.6 % تلتها شركة ليزرتيك المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بتراجع 3.5 %. في المقابل، تصدرت شركة نيسان موتور المكاسب على المؤشر نيكاي بارتفاع 3% لتتعافى قليلاً من خسائرها في الجلسات السابقة تلتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بارتفاع 2.7%.