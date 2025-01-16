«وول ستريت» ترحب ببيانات التضخم.. والبنوك تختم 2024 بارتفاعات قياسية

ارتفعت الأسهم الأمريكية،أمس، مع تقييم المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، فضلاً عن نتائج أعمال قوية لكبرى البنوك الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7 % أو ما يعادل 700 نقطة، وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.6 %، كما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.3 %.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر تماشياً مع التوقعات، من 2.7 % في نوفمبر.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.2 % من 3.3 % في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات استقراره عند الوتيرة نفسها.

ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع صعود قوي في السوق الأوسع، عقب الإعلان عن نتائج أعمال تفوق التوقعات لكبرى المصارف في الولايات المتحدة.

وحققت 4 بنوك أمريكية كبرى أرباحاً قياسية في الربع الرابع 2024، بفضل الأداء القوي للأعمال وزيادة الإيرادات بما يفوق التوقعات.

وقفز صافي أرباح «جي بي مورجان» بنسبة 50 % إلى أكثر من 14 مليار دولار في الربع الرابع، حيث تجاوزت أرباح البنك وإيراداته توقعات «وول ستريت» بسهولة.

وواصلت أرباح «ويلز فارجو» النمو للربع الرابع على التوالي، وأوضح التقرير المالي لرابع أكبر المصارف الأمريكية، تحقيق البنك صافي دخل -مؤشر للأرباح- بقيمة 5.08 مليارات دولار أو 1.43 دولار للسهم في الربع الأخير 2024 بنمو سنوي 47.25 % .

وارتفعت أرباح «جولدمان ساكس» بأكثر من الضعف في الربع الرابع حيث بلغت 4.11 مليارات دولار أو ما يعادل 11.95 دولاراً للسهم.

وارتفعت أرباح «سيتي جروب» بما يفوق التوقعات في الربع الرابع، بفضل نمو إيرادات الخدمات المصرفية وأسواق الأسهم، فضلاً عن الأداء القوي لوحدة إدارة الثروات.

وأعلن المقرض الأمريكي عن صافي دخل بلغ 2.9 مليار دولار، أو 1.34 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة بخسائر تبلغ 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم في الربع المناظر من 2023.