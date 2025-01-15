«وول ستريت» ترحب ببيانات التضخم.. وأفضل أداء يومي للأوروبية في 4 أشهر

«داو جونز» 1.5 % (ارتفاع)

«إس آند بي» 1.53 % (ارتفاع)

«ناسداك» 2.15 % (ارتفاع)

«ستوكس» 1.3 % (ارتفاع)

«داكس» 1.5 % (ارتفاع)

«فايننشال تايمز» 1.21 % (ارتفاع)

«كاك» 0.69 % (ارتفاع)

«نيكاي» 1.83 % (تراجع)

عواصم - وكالات

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، فضلاً عن نتائج أعمال قوية لكبرى البنوك الأمريكية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5 % أو ما يعادل 700 نقطة مسجلاً 43155 نقطة، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.53 % مسجلاً 5937 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.15 % مسجلاً 19499 نقطة.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر تماشياً مع التوقعات، من 2.7 % في نوفمبر. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.2 % من 3.3 % في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات استقراره عند الوتيرة نفسها.

وقادت البنوك المكاسب، حيث ارتفعت أسهم «جولدمان ساكس» و«ويلز فارجو» و«سيتي جروب» بنسبة 4.7 % و4.6 % و4.7 % على الترتيب، عقب الإعلان عن نتائج مالية تفوق التوقعات لكبرى المصارف الأمريكية.

ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع صعود قوي في السوق الأوسع، عقب الإعلان عن نتائج أعمال تفوق التوقعات لكبرى المصارف في الولايات المتحدة. وارتفع سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 5.45 % إلى 602.5 دولار خلال التداولات، بعدما وصل إلى 606.66 دولارات في وقت سابق. كما صعد سهم كل من «ويلز فارجو» بنسبة 5.1 % إلى 74.81 دولاراً، و«سيتي جروب» بنسبة 5 % إلى 77.1 دولاراً، و«جيه بي مورجان» بنسبة 0.95 % إلى 249.76 دولاراً.

كذلك أغلقت أسهم أوروبا مرتفعة أكثر من 1 %، وذلك بعد أن وافقت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات، مما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة ثانية هذا العام.

وقفز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.3 % إلى 515.02 نقطة عند الإغلاق لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، كما شهد تسجيل أفضل أداء يومي منذ سبتمبر 2024. وقدم قطاع العقارات شديد التأثر بسعر الفائدة أكبر دفعة للمؤشر بعد أن قفز 3.3 %، بينما تلقى المؤشر دعماً أيضاً من صعود أسهم الشركات المالية 2 %.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 2.9 بالمئة في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات. ورحبت الأسواق بارتفاع معدل التضخم الأساسي 3.2 %، إلا أنه يظل دون التوقعات. ويتوقع المتعاملون الآن أن يخفض المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض قرابة 40 نقطة أساس هذا العام من نحو 30 قبل بيانات التضخم.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.5 % مسجلاً 20574 نقطة، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» 1.21 % مسجلاً 8301 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.69 % مسجلاً 7474 نقطة.

وهبط المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، بعد أن تقدم في وقت سابق من جلسة التداول، متأثراً بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والضبابية بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وانخفض مؤشر نيكاي 0.08 % إلى 38444.58 نقطة، ليفقد مكاسبه التي بلغت 0.78 % في وقت سابق ويتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31 % إلى 2690.81 نقطة.