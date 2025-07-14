«وول ستريت» أمام اختبار الأرباح.. وتقرير التضخم تحت المجهر

تشهد أسواق الأسهم الأمريكية حالة من الازدهار دفعت بمؤشراتها إلى مستويات قياسية، إلا أن هذا الزخم سيخضع لاختبار حاسم الأسبوع الجاري مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات، وصدور تقرير التضخم المرتقب، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد.

وبحسب تقرير وكالة «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية، فرغم استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه قفز بنسبة 26 % منذ شهر أبريل، ليسجل مستويات غير مسبوقة.

تهديدات ترامب

وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.

وقال كريس فاسيانو، كبير المحللين الاستراتيجيين في «كومنولث فاينانشال نتوورك»: «المستثمرون يركزون على ما تبقى من هذا العام والعام المقبل، حيث تبدو الأسس الاقتصادية أكثر قوة، وهم على استعداد لتجاوز حالة عدم اليقين الحالية في سبيل الوصول إلى تلك المرحلة».

وكان الأداء القوي للشركات في الربع الأول قد ساهم في دعم الأسواق، غير أن توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني بدأت تتراجع.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» يتوقع أن تنمو بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة في مطلع أبريل كانت تشير إلى نمو قدره 10.2 %. وأفاد محللو «نِد ديفيس ريسيرش» أن نسبة الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح في الربع الأول بلغت 78 %، بعد تراجع هذه النسبة على مدار ثلاثة أرباع متتالية.

وأضافوا في مذكرة بحثية: «إذا تكررت النسبة نفسها تقريباً، فسيعد ذلك مؤشراً على أن الشركات باتت تملك رؤية أوضح ليس فقط فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بل بالمشهد الاقتصادي العام أيضاً».

نتائج البنوك

وتتصدر البنوك قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«جولدمان ساكس»، كما ستعلن شركات كبرى أخرى عن نتائجها، من بينها «نتفليكس»، و«جونسون آند جونسون»، و«3 إم».

وسيركز المستثمرون على ما إذا كانت إدارات هذه الشركات قادرة على رسم ملامح استثماراتها الرأسمالية وقرارات التوظيف في ظل بيئة تجارية لا تزال غير مستقرة، بحسب فاسيانو، الذي أضاف قائلاً: «حالة عدم اليقين لم تختف، لكن ما يثير فضولي هو مدى شعورهم بأنهم أصبحوا أكثر قدرة على التعامل معها عند التخطيط بعيد المدى».

التضخم والفائدة

ومن المقرر أن يلقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والمزمع صدوره غداً، الضوء على اتجاهات التضخم، وسط توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 % على أساس شهري، مقارنة بزيادة أقل في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، كما يشهد الأسبوع صدور بيانات اقتصادية مهمة أخرى، أبرزها أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس.

ويأمل المستثمرون في أن يعاود مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لكن مسؤولي البنك المركزي أبدوا قلقهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم، ما قد يدفعهم إلى التريث في تعديل السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 7 % منذ بداية عام 2025، حتى منتصف يوليو، وفي مؤشر إضافي على زخم السوق، أصبحت شركة «انفيديا» هذا الأسبوع أول شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، بدعم من الارتفاع القوي في سهمها كمزود رئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي.

انتعاش ملحوظ

وكانت الأسواق قد شهدت انتعاشاً ملحوظاً بعد التراجع الحاد الذي سجلته في أبريل الماضي إثر إعلان ترامب عن «يوم التحرير» وفرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية على الصعيد العالمي.

ويعتقد أن يوم الأربعاء الماضي كان يمثل مهلة حاسمة، حيث انتهت فترة التجميد المؤقت التي أعلنها ترامب على بعض الرسوم «المتبادلة» المشددة التي كشف عنها في أبريل، وقد أعلن هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، من المقرر أن يبدأ تطبيق العديد منها في 1 أغسطس المقبل.

ومع ذلك، لا يزال غالبية المستثمرين يتوقعون أن تتجنب الولايات المتحدة رفع الرسوم فعلياً، في ظل احتمال توصل واشنطن إلى اتفاقات تجارية مع شركائها الرئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لما قاله أنطوني ساجليمبين، كبير المحللين الاستراتيجيين في «أميريبرايز فاينانشال».

وأضاف ساجليمبين: «هذا هو السيناريو الذي تتوقعه الأسواق، وإذا لم يتحقق، فهناك احتمال كبير بحدوث تقلبات قصيرة الأجل في السوق إذا مضى البيت الأبيض قدماً في تنفيذ الرسوم الجمركية المشددة».

أبرز أحداث الأسبوع:

الثلاثاء 15 يوليو:

مؤشر أسعار المستهلك

مسح إمباير ستيت للصناعات التحويلية

كلمات لـ 4 محافظين في الاحتياطي الفيدرالي (ميشيل بومان - مايكل بار - سوزان كولينز - دالاس لوري لوغان)

نتائج: بلاك روك، سيتي جروب، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو

الأربعاء 16 يوليو:

مؤشر أسعار المنتجين

مؤشر الإنتاج الصناعي

تقرير نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية

بيج بوك الفيدرالي

نتائج: بنك أوف أمريكا، غولدمان ساكس، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي

الخميس 17 يوليو:

طلبات إعانة البطالة

مؤشر مبيعات التجزئة

مؤشر أسعار الواردات

مسح فيلادلفيا الفيدرالي للقطاع الصناعي

مؤشر مخزونات الأعمال

مؤشر ثقة شركات البناء

نتائج: أبوت لابس، بيبسكو، تايوان لأشباه الموصلات، نتفليكس

الجمعة 18 يوليو:

مؤشر تصاريح البناء

مؤشر المنازل مبدوء البناء

مؤشر ثقة المستهلك

نتائج: ثري إم، أمريكان أكسبرس