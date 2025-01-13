تقليص الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية يضغط على الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيحافظ على موقف متشدد إزاء أسعار الفائدة في معظم عام 2025.

ففي وول ستريت، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.65 % مسجلاً 42210 نقاط، في المقابل انزلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مع تضرر أسهم التكنولوجيا الرئيسية، حيث تراجع بنسبة 0.16 % مسجلاً 5817 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.81 % مسجلاً 19007 نقاط.

كذلك أغلقت الأسواق الأوروبية على تراجع وسط تسجيل خسائر في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، إذ واجهت الأسهم العالمية ضغوطاً بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتخذ مساراً حذراً في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 % لتتفاقم الخسائر بعد أن تراجع المؤشر 1 % تقريباً يوم الجمعة عندما أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في ديسمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 %.

واقتفت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أثر نظيراتها في وول ستريت وتراجعت 1.6 %، في حين انخفضت أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل على المؤشر 0.9 %. لكن أسهم شركات الطاقة ذات الثقل أيضاً على المؤشر صعدت 0.9 % مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 1%.

واستمر ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأوروبية، تماشياً مع سندات الخزانة الأمريكية. وحوم العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر. وتترقب الأسواق بيانات التضخم في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب تقرير عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.41 % مسجلاً 20132 نقطة، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.29 % مسجلاً 8224 نقطة، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.30 % مسجلاً 7408 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية قد أغلقت أبوابها اليوم للاحتفال بعيد بلوغ سن الرشد، مع العودة لاستئناف العمل الثلاثاء. وأنهى مؤشر «نيكاي» جلسة يوم الجمعة الماضي بتراجع بنسبة 1.05 %، ليغلق عند 39190 نقطة، في حين شهد نظيره «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 0.8 % ليصل إلى 2714 نقطة.