الإمارات ضمن الخمسة الكبار في عائدات الاكتتابات

شهدت أسواق الاكتتابات الأولية في الدول الخليجية نشاطاً قوياً خلال 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها، حيث بلغ إجمالي عدد الاكتتابات 53 اكتتاباً، بحسب بحوث «كامكو إنفست».

وارتفعت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الدول الخليجية لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2024، بزيادة بلغت

19.8 % مقارنة بعائدات قدرها 10.8 مليارات دولار في عام 2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ والبورصات الإقليمية.

وتعد هذه العائدات ثاني أعلى المستويات المسجلة خلال الخمسة أعوام الماضية، على الرغم من أن معظم الاكتتابات كانت لشركات صغيرة الحجم. وبالنسبة لأداء الأسهم بعد إدراجها في البورصة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار 31 سهماً بنهاية العام، في حين تراجعت أسعار 21 شركة.

ولا تزال الدول الخليجية واحدة من أبرز الأسواق في العالم من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، إذ احتلت المنطقة المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين من حيث إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. وتبوأت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت السعودية في المرتبة السابعة، بعد اليابان. أما من حيث متوسط عائد عمليات الإدراج، فقد شهدت بورصات الإمارات زيادة ملحوظة في أحجام الاكتتابات، إذ بلغ متوسط عائد الاكتتابات العامة الأولية السبعة في عام 2024 نحو 3.8 مليارات دولار، مقابل 759 مليون دولار في 2023.

ارتفاع

في المقابل، ارتفع متوسط عائد الأسهم التي تم إدراجها في الدول الخليجية ليصل إلى نحو 598 مليون دولار في عام 2024، مقابل 124 مليون دولار عام 2023. وكان الطرح العام الأولي لشركة طلبات في سوق دبي المالي هو الأكبر هذا العام، إذ تم إدراج 20 % من أسهم الشركة الأم الألمانية «ديليفري هيرو»، وجمعت الشركة عائدات تقدر بنحو 2.01 مليار دولار، مما يجعلها الحدث الأبرز في السوق هذا العام.

ونجحت الإمارات في الحفاظ على مركزها الريادي من حيث عائدات الاكتتابات العامة عند 6.2 مليارات دولار، وبلغت حصتها من إجمالي العائدات في الدول الخليجية 47.8 % في عام 2024، إذ تم طرح 7 اكتتابات عامة أولية في 2024 مقابل 8 اكتتابات في 2023، بحسب بيانات بلومبرغ، والأسواق المالية الخليجية وبحوث كامكو إنفست.

واستحوذت الشركات السعودية على نسبة 31.6 % من إجمالي العائدات في العام 2024 عند 4.1 مليارات دولار، بما يتسق إلى حد كبير مع النسبة المسجلة في العام 2023 البالغة 32 % . وتم تسليط الضوء هذا العام على جهود الخصخصة في عمان، من خلال طرح الاكتتاب العام الأولي لشركتين مملوكتين للدولة في بورصة مسقط، إذ ساهم طرح شركتي «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» و«أوكيو للصناعات الأساسية» في اجتذاب 2.5 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول الخليجية بما يمثل نسبة 19.3 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024.

في غضون ذلك، واصلت أسواق الاكتتابات العامة العالمية تراجعها للعام الثالث على التوالي، إذ انخفض كل من عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن (LSEG)، بلغ إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية 1.199 في عام 2024 مقابل 1.305 صفقات في 2023. أما من حيث العائدات، فقد بلغ إجمالي قيمة الاكتتابات المطروحة في الأسواق 112.8 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 1 % مقارنة بعام 2023، ليكون بذلك أبطأ عام لأنشطة الاكتتابات العامة الأولية منذ عام 2009.

وفيما يخص العائدات، تمكنت الشركات في الولايات المتحدة من جمع 31.6 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 54 % مقارنة بعام 2023، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام. في المقابل، شهدت الاكتتابات العامة الأولية في الصين تراجعاً حاداً، إذ بلغ إجمالي العائدات 14.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 71 % عن العام السابق، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة في عقدين من الزمن.

التوزيع القطاعي

أما على صعيد التوزيع القطاعي، جاء قطاع الخدمات التجارية والمهنية في الصدارة، إذ شهد طرح 10 اكتتابات عامة خلال العام، من ضمنها عدد من الأسماء البارزة مثل باركن والشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) وشركة تمكين للموارد البشرية. تبعه في المرتبة التالية كل من قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأولية، إذ شهد كل منهما طرح 7 اكتتابات أولية. وبالانتقال إلى قطاعي الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية فقد شهدا طرح 6 و5 اكتتابات، على التوالي. وحافظت المشاركة القطاعية على تنوعها، في ظل دخول شركات ذات نماذج تشغيلية متخصصة وفريدة إلى السوق الأولية، مما يعكس التنوع الهائل في الفرص المتاحة للمستثمرين في المنطقة.

اكتتابات متوقعة في الإمارات

مع الطلب القوي من المستثمرين، كما هو الحال في العديد من الاكتتابات العامة الأولية للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في عام 2024 واستمرار الحكومات الخليجية في الدفع نحو تنويع الاقتصاد وتعميق أسواق رأس المال، فإنه من المتوقع أن تظل الاكتتابات في العام 2025 مرنة في المنطقة.

واستناداً إلى حالة الاكتتابات العامة الأولية، هناك حوالي 40 اكتتاباً عاماً أولياً قيد الإعداد بالفعل في الدول الخليجية، مع الإعلان عن 30 اكتتاباً عاماً أولياً بالفعل، وتم توقيع 4 اكتتابات عامة أولية والحديث عن 6 اكتتابات عامة أولية.

تستعد مجموعة من الشركات في الإمارات للانضمام إلى سوق الاكتتابات العامة، مثل شركة فايف الفندقية ودبي القابضة التي تخطط لإدراج وحدتي العقارات التجارية. وتشير التقارير إلى إمكانية طرح عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة من ضمنها دوبيزل جروب، وألفا داتا التي تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشركة الإنشاءات أليك للهندسة والمقاولات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.